Росія намагається виправдатися за удар по п'ятиповерхівці у Димері – ЦПД

Росія розгорнула нову дезінформаційну кампанію, щоб зняти із себе відповідальність за удар безпілотника по житловому будинку в селищі Димер на Київщині. Кремлівські пропагандисти намагаються переконати українців, що руйнування п'ятиповерхівки нібито спричинила робота української протиповітряної оборони.

Про це у Telegram повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД). За даними відомства, підконтрольні Москві інформаційні ресурси поширюють неправдиві твердження, щоб перекласти провину за наслідки російської атаки на Сили оборони України.

Як Росія намагається виправдати удар

У ЦПД зазначили, що до інформаційної кампанії залучили пропагандистські майданчики, зокрема ті, які спеціально створювали для впливу на українську аудиторію.

Ці ресурси просувають версію, нібито під'їзд багатоповерхівки обвалився через дії української ППО, яка начебто збиває ворожі безпілотники безпосередньо над житловими кварталами.

У Центрі наголосили, що подібні інформаційні вкиди є типовою тактикою російської пропаганди після резонансних атак на цивільне населення. За допомогою таких повідомлень Москва прагне уникнути відповідальності за воєнні злочини та сформувати хибне уявлення про причини руйнувань.

Російська дезінформаційна кампанія. Джерело: Telegram/Центр протидії дезінформації

Що відомо про атаку на Димер

Уранці 22 листопада російський дрон влучив у п'ятиповерхівку в селищі Димер Київської області. Унаслідок атаки виникла пожежа, а житлові приміщення на всіх п'яти поверхах зазнали пошкоджень.

Росія атакувала багатокварти... Джерело: ДСНС Київщини Розгорнути

За оновленою інформацією, внаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще троє дістали поранення, серед них – підліток. Під уламками зруйнованого будинку можуть перебувати до 15 осіб, зокрема двоє дітей. Рятувальники продовжують пошукові роботи на місці удару.

Як писав OBOZ.UA, 22 листопада на Сумщині внаслідок вибуху російського безпілотника загинув 14-річний хлопець. Трагедія сталася в Новослобідській громаді, де двоє місцевих жителів натрапили на ворожий дрон, який здетонував.