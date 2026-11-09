Росія націлилась на енергетику України на тлі колосальних втрат на полі бою – ISW

Під час повітряної атаки у ніч проти 8 листопада Росія націлилася на критично важливі об'єкти та енергоінфраструктуру України, що спричинило масові відключення електроенергії. Також подекуди повідомлялося про серйозні проблеми з опаленням.

Москва прагне зробити нестерпним життя українців, при цьому на фронті агресор практично не має успіхів, хоча й зазнає рекордних втрат. Про це йдеться у новому матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

Росія намагається занурити Україну у темряву

У ніч проти 8 листопада Росія другий день поспіль била ракетами і дронами по критично важливих об'єктах та енергетичній інфраструктурі України, що спричинило масові відключення електроенергії.

За даними Повітряних сил, упродовж ночі російські війська запустили 164 ударні дрони (зокрема, 112 реактивних) і три ракети Х-59/69 Знищити вдалося 137 цілей.

За даними Міністерства енергетики, під ударом опинилися кілька енергооб'єктів. У підсумку ворожі атаки призвели до відключень електроенергії в Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях та спричинило обмеження постачання електроенергії на півночі і у центрі країни.

У Міненерго констатували, що найгіршою ситуація з енергетикою була на Дніпропетровщині, де зафіксовано серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури.

Проблеми з енергозабезпеченням залишаються і в Києві, вони загострилися після масованої атаки ворога у ніч проти 7 листопада.

За даними українських посадовців, станом на 8 листопада російські удари по енергетичній інфраструктурі залишили без електроенергії 600 000 людей у ​​Дніпрі та Дніпропетровській області. А на Житомирщині без опалення залишилися щонайменше 140 багатоповерхівок.

Російське міноборони того ж дня заявляло про удари по підстанції поблизу Білошиць Житомирської області, а вдень 8 листопада – по підстанції Кам'янське у Дніпропетровській області.

"Росія продовжує використовувати свою зимову ударну кампанію 2026-2027 років для погіршення енергетичної безпеки України та порушення життя цивільного населення, що підкреслює нагальну потребу України в можливостях для захисту від Росії та погіршення її здатності запускати масштабні ударні пакети", – зазначили в ISW.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 7 листопада заявив, що Німеччина вичерпала наявні запаси ракет-перехоплювачів Patriot для передачі Україні. Це підкреслило проблему глобальної нестачі ракет-перехоплювачів, яка перешкоджає здатності України захиститися від російських балістичних ракет.

"Українські війська зараз все частіше атакують місця запуску ракет та місця виробництва балістичних ракет у Росії, щоб зменшити здатність Росії завдавати таких руйнівних ударів, оскільки запаси протиповітряної оборони України продовжують скорочуватися, що підкреслює важливість забезпечення України достатніми ударними можливостями далекого радіусу дії, щоб запобігти запуску Росією комбінованих ударних пакетів", – кажуть в ISW.

Комбінована атака військ РФ... Розгорнути

Удари переважно були спрямовані на енергетику

Втрати РФ на фронті б'ють рекорди

Тим часом білоруські хакери пролили світло на реальні масштаби безповоротних втрат РФ у війні проти України. Вони зламали систему Федеральної служби державної статистики Росії (Росстат) – і з'ясували, що російська влада офіційно зареєструвала щонайменше 440 982 загиблих російських військовослужбовців з лютого 2022 року до кінця серпня 2026 року.

Росстат пов'язав близько 356 000 смертей з "воєнними операціями", а решту – з іншими причинами, пов'язаними з війною, включаючи "терористичні акти"

Повідомляється, що Росстат також зареєстрував деякі смерті в окупованій Україні без зазначеної причини, а також небойові смерті військовослужбовців, включаючи самогубства, дорожньо-транспортні пригоди та хвороби.

Хакерські групи, що зламали систему Росстату, уточнили: згадані 440 тисяч військовослужбовців – це виключно померлі, причому цифра не враховує зниклих безвісти, загиблих у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ мешканців окупованої частини Донбасу, а також іноземних найманців, яких Росія вербує дуже активно.

За оцінкою хакерів, загалом ліквідовано щонайменше 450 100 російських військовослужбовців (включно з 9 118 військовослужбовців, які загинули з невстановлених причин за межами окупованої частини України).

"ISW не може перевірити висновки груп, але звіти відносно узгоджуються зі спільним розслідуванням російських опозиційних джерел Mediazona та Meduza, які незалежно підтвердили понад 285 000 смертей росіян та оцінили понад 350 000 зареєстрованих смертей станом на листопад 2026 року. Фактична кількість російських військовослужбовців, загиблих у бою, ймовірно, набагато вища, оскільки дані як хакерських груп, так і Meduza та Mediazona, дуже ймовірно, є консервативною оцінкою через обмеження звітності", ––йдеться у матеріалі.

Аналітики додали, що російські чиновники також постійно намагаються спотворити загальну кількість загиблих військовослужбовців, реєструючи їх як зниклих безвісти.

"Загальні втрати РФ (загиблими та тяжко пораненими) станом на листопад 2026 року, як повідомляється, становить 1,6 мільйона, а російські війська зазнали найбільших щомісячних втрат протягом всієї війни в жовтні 2026 року", – йдеться у матеріалі.

В ISW додали, що з липня щомісяця Росія втрачає більше солдатів, аніж спроможна набрати.

Як повідомляв OBOZ.UA, в ISW звернули увагу, що Путін відправляє на переговори з Україною чиновника, який у 2021 році висував ультиматуми НАТО і США. Йдеться про заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова.

Ще у переддень початку великої війни цей "дипломат" робив абсолютно хамські заяви на адресу західних країн. А після 24 лютого 2022 року Рябков регулярно декларує позицію Кремля про те, що Москву влаштують виключно рішення, які повністю відповідають максималістським військовим цілям Путіна