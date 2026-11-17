Росія не полишає спроб заволодіти Костянтинівкою: військовий розповів про ситуацію. Карта

Останнім часом на Костянтинівському напрямку російські загарбники вже не кидають у бій масово колони із сотень одиниць бронетехніки. Тим не менш, окупанти не припиняють спроб заволодіти Костянтинівкою. Та українські захисники продовжують утримувати позиції та знищувати ворожі сили.

Про це розповів речник "Сталевої сотки", 100-ї окремої механізованої бригади СВ ЗСУ Сергій Хомінський. "Сталева Сотка" зараз виконує бойові завдання саме на Костянтинівському напрямку.

У Костянтинівці спекотно

Костянтинівка. Джерело: 24 ОМБр імені Короля Данила

"Костянтинівський напрямок є справді спекотним. Попри те, що дві останні ночі на сході України були першими морозяними ночами, стовпчики термометрів опускалися до мінус 5, безпосередньо у Костянтинівці дуже і дуже спекотно. Ворог не полишає своїх спроб заволодіти містом. Кидає на це нові й нові порції свого гарматного м'яса", – розповів Сергій Хомінський.

Він наголосив, що загарбники на напрямку "успішно утилізуються", тоді як наші підрозділи "продовжують тримати позиції і давати гідну відсіч ворогу".

Костянтинівка. Джерело: 24 ОМБр імені Короля Данила

За словами українського воїна, окупанти намагаються регулярно використовувати бронетехнику, однак про масовані атаки із сотнями одиниць техніки наразі не йдеться. 100-та ОМБр не лише регулярно знищує російські танки та БМП, але й регулярно фіксує відповідну статистику знищеного, і "нулів там, як правило, ніколи немає, хоч влітку, хоч взимку". Вочевидь, у загарбників вже скінчуються накопичення цієї техніки.

"Масово колони із сотень одиниць бронетехніки в бій ворог зараз не кидає. Цього ми не спостерігаємо, бо, мабуть, і техніки вже стільки немає. Але те, що поодинокі застосування броньованої техніки постійно мають місце, – це абсолютний факт", – зазначив речник 100-ї ОМБр.

Ситуація на напрямку

Актуальна мапа напрямку. Джерело: скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, минулої доби на Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі штурми в районі самої Костянтинівки. А ось у неділю, 15 листопада, на напрямку відбулося одразу 18 ворожих штурмів. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новодмитрівка, Костянтинівка, Довга Балка, Вільне та у бік Молочарки, Кіндратівки, Миколайпілля.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп можуть порушити питання так званої гуманітарної місії в Костянтинівці. Така розмова може відбутися під час саміту АТЕС у Китаї 19 листопада. Принаймні, так стверджує речник Кремля Дмитро Пєсков.

Одночасно аналітики ствекрджують, що Росія прагне скористатися пропозицією про локальне перемир’я в районі Костянтинівки на Донеччині для зміцнення своїх військових позицій, а не для надання гуманітарної допомоги. Адже накопичивши сили, окупанти можуть посилити наступ на місто та спробувати просунутися в бік Краматорська і Слов’янська.