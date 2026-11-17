Росія не здатна захистити Кримський міст: в ISW оцінили атаки України. Фото і відео

Нещодавні удари українських військ по Кримському мосту свідчать про те, що Росія не в змозі забезпечити надійний захист своїх ключових стратегічних об’єктів. Українським силам вдалося завдати трьох точних ударів по споруді.

Аналітики зазначають, що такі пошкодження неприпустимі для об’єкта, який має перебувати під посиленою охороною. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни.

Загроза військовій логістиці

Кримський міст має критично важливе значення як для економіки РФ, так і для постачання російського угруповання військ. Успішна атака ЗСУ викликала хвилю критики в російському інформаційному просторі.

Пропагандисти відкрито висловлюють невдоволення нездатністю влади РФ організувати ефективну оборону ключової інфраструктури. Як відповідь радикально налаштовані блогери закликають російське командування посилити обстріли України та завдати ударів по центрах ухвалення рішень, зокрема по політичному керівництву країни.

Тактика ЗСУ та тиск на логістику

Експерти ISW зазначають, що результативній атаці на міст передували й супроводжували інші удари українських сил на півдні Росії, а також в акваторіях Чорного й Азовського морів.

Як пояснив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, успіх цих операцій значною мірою став можливим завдяки системній кампанії ЗСУ з придушення та знищення систем протиповітряної оборони противника на території тимчасово окупованого Криму.

Аналітики нагадують, що сполучення Росії з півостровом тримається на двох головних артеріях – Кримському мосту, а також на сухопутному коридорі, що проходить через окуповані території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Отже, будь-які пошкодження або перебої в роботі одного з цих маршрутів неминуче створюють критичне навантаження на сухопутний коридор, істотно ускладнюючи російську військову логістику.

Міст після атаки. Джерело: Андрющенко Time.

Міст після та до атаки. Джерело: Андрющенко Time.

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Нагадаємо, в окупованому Криму пізно ввечері 16 листопада почалася канонада вибухів. Так звана влада півострова заявила про нову атаку на Керченський міст, незаконно побудований російськими загарбниками.

Як писав OBOZ.UA, уночі 16 листопада рух Кримським мостом також перекрили. Атака тривала й уранці. На супутниковому знімку після цих ударів можна було побачити пошкодження дорожнього полотна щонайменше у двох місцях.