Росія обстріляла житлову забудову Кременчука: одна людина загинула й 5 отримали поранення. Фото і відео

Місто Кременчук Полтавської області ввечері 28 листопада зазнало російської дронової атаки. Внаслідок обстрілу загинула жінка; постраждали щонайменше п'ятеро осіб.

Очільник ОВА (ОДА) Віталій Дяківнич повідомив у Telegram, що ворожий безпілотник влучив у двір багатоквартирного житлового будинку. Там виникли пожежі (на відкритій місцевості та на балконі однієї з квартир). Також пошкоджено скління вікон прилеглих будинків.

Як передає "Кременчуцький Телеграф", один вибух пролунав близько 15:55, о 16:20 – повторний. До цього Повітряні сили ЗС України повідомляли про загрозу реактивного безпілотника для міста.

Станом на 19:40 було відомо, що смертельні поранення отримала одна людина. Потерпілих п'ятеро, з них четверо були госпіталізовані. "Усім надається необхідна допомога", – запевнив очільник обласної військової (державної) адміністрації.

На місці обстрілу розгорнуто оперативний штаб із ліквідації наслідків і допомоги постраждалим.

"Рятувальники ліквідували пожежі, провели аварійне відкривання заблокованих дверей і демонтаж пошкоджених конструкцій. До робіт залучалися підрозділи ДСНС Полтавщини та комунальні служби міста", – проінформували в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Мер Віталій Малецький у Facebook закликав місцевих жителів не ігнорувати тривоги, а після вибухів – не наближатися до місць влучань. Він зазначив, що в останні дні ворожих ударів по Кременчуку стало більше, тому потрібно подбати про власну безпеку.

Повний текст допису. Джерело: скриншот Facebook Віталія Малецького

Один із будинків, пошкоджени... Джерело: пресслужба ДСНС Розгорнути

Що передувало

27 листопада війська держави-агресора також обстрілювали Кременчук.

Через один з ударів вибуховою хвилею було пошкоджено вікна у багатоквартирних будинках.

Увечері того ж дня відбулася ще одна атака. Тоді травмувалися четверо цивільних, серед яких троє дітей. Пошкоджені гімназія №20 та дитячо-юнацька спортивна школа.

Як писав OBOZ.UA, 28 листопада РФ завдала чергового удару по Київщині. В області працювали сили ППО. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали цивільні, є пошкодження багатоповерхівок і приватних будинків, гаражів, а також об'єкта енергетичної інфраструктури.