Росія отримала швейцарські патрони для снайперів в обхід санкцій: розкрито схему

Країна-агресорка Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну отримала щонайменше 110 000 швейцарських патронів, незважаючи на санкції з 2014 року, зокрема на постачання швейцарських боєприпасів в РФ. Набої надходили через Словенію і Киргизстан.

Про це зазначили видання NZZ та The Insider. Окупанти також публікували фото швейцарських патронів у 2024 році й зазначали, що їх видало їхнє керівництво для війни в України, при цьому доказів, що їх могли закупити до введення санкцій, не наводять.

Що відомо

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну швейцарські боєприпаси продовжували потрапляти до Росії, обходячи санкції, які діють з 2014 року. Саме відтоді швейцарські боєприпаси заборонено продавати Росії.

Перша партія боєприпасів складалася з 60 000 набоїв і була зареєстрована 30 грудня 2022 року. У Росії задекларували виробника разом із його адресою: Ruag Ammotec AG, розташована за адресою Уттігенштрассе, 67, Тун (Швейцарія).

Друге постачання було наступного року, 5 квітня 2023 року. Цього разу партія складалася з 50 000 набоїв. Вони також були виготовлені компанією Ruag Ammotec у Бернському Оберланді, що в Швейцарії.

Патрони швейцарського виробництва Ruag Ammotec, призначені для снайперських гвинтівок, потрапили до Росії через Словенію та Киргизстан, зазначило видання.

Імпортери описали російській владі використання швейцарських боєприпасів як цивільне. Однак відповідні калібри переважно використовуються снайперами. Зрештою, боєприпаси походять від виробника зброї, який виробляє продукцію переважно для військових цілей.

На сьогодні виробник зброї з Туна працює під назвою SwissP Defence. Його боєприпаси мають чудову репутацію. На своєму вебсайті компанія недвозначно рекламує набої, що потрапили до Росії, як "Вибір снайпера". Так, під фотографією кулі SwissP пише: "Наша обіцянка: чудова точність, вогнева міць та гранична балістика – готові до успішної місії".

Водночас як встановив The Insider, одержувачем першої партії була московська компанія "Варяг", другою – компанія "Хантер Ру". "Варяг" ввіз 60 тисяч патронів калібру .338 Lapua Magnum з кулями HPBT масою 250 гран (16,2 г), а "Хантер Ру" – 50 тисяч патронів калібру .308 Winchester з кулями масою 168 гран (10,9 г).

The Insider також виявив документи на третю партію швейцарських боєприпасів: ще 5 березня 2022 петербурзька компанія "Лівша Груп" отримала сертифікат відповідності на 10,4 тисяч патронів Ruag Ammotec AG калібру .223 Remington.

Як боєприпаси потрапили до Росії

Ймовірний маршрут двох поставок пролягав через Балкани до Центральної Азії. Спочатку швейцарські патрони вирушили з Туна до Словенії. Державний секретаріат з економічних питань (SECO) схвалив експорт до країни-члена ЄС. Покупцем був словенський торговець зброєю Гаспер Хейбал.

Він закуповував товари для компанії, зареєстрованої в промисловій будівлі недалеко від Любляни. Згідно з інформацією, отриманою виданням, торговець зброєю запевнив їх, що боєприпаси залишаться в країні та не покинуть межі Словенії.

Але він цього не виконав. Документи Міністерства оборони Словенії свідчать про те, що він, очевидно, перепродав боєприпаси Киргизстану. Покупцями були дві невеликі компанії, які офіційно спеціалізувалися на "мисливських товарах". Звідти було легко транспортувати конфіденційні товари до Росії: Киргизстан є частиною ініційованого Москвою Євразійського економічного союзу і на той час був головним центром обходу експортного контролю.

У Росії публікували фото цих патронів у 2024 році

Один із російських воєнних пабліків у публікації від 7 жовтня 2024 року розмістив фотографію упаковки швейцарських патронів SWISS P Target калібру .308 Winchester. Автор каналу розповів, що боєприпаси російським військовим видала служба ракетно-артилерійського озброєння і відзначила їх високу точність.

Калібр патронів і маса кулі збігаються із зазначеними у сертифікаті на партію з 50 тисяч швейцарських набоїв, отриману компанією "Хантер Ру" у 2023 році. При цьому документальних підтверджень того, що отримані військовими боєприпаси було ввезено до Росії до запровадження санкцій, він не наводить.

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав Росію готуватися до "пекельних санкцій" з боку США. На його думку, приводом для їх запровадження може стати поразка республіканців на виборах до Конгресу. Медведєв припускає, що після цього демократи посилять тиск на президента Дональда Трампа і навіть можуть пригрозити йому імпічментом.