Росія передислоковує стратегічну авіацію: Ігнат пояснив, чого боїться ворог

Росія намагається уберегти стратегічні бомбардувальники від нових українських ударів після атак на військові аеродроми. Водночас противник не збирається відмовлятися від використання цієї авіації, поки має далекобійні ракети, зокрема Х-101.

Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі телебачення. Інформацію оприлюднило агентство Укрінформу.

Переміщення російських літаків пов’язане зі спробами противника зменшити ризик їхнього ураження після успішних українських операцій.

Юрій Ігнат зазначив, що Росія вже вдавалася до передислокації стратегічної авіації після операції Служби безпеки України, під час якої були уражені російські військові літаки.

Такі переміщення є спробою ворога убезпечити авіацію від повторних атак і зберегти бойові можливості бомбардувальників. Водночас це не означає, що Росія планує припинити їх використання проти України.

Речник Повітряних сил наголосив, що російські стратегічні літаки залишатимуться важливим елементом повітряних атак, доки противник матиме відповідне озброєння.

"Поки є бомби, поки є ракети, які летять далеко, маю на увазі Х-101, які застосовують, звісно, що ніхто їх списувати не буде", – сказав Ігнат.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія продовжує використовувати авіабази "Енгельс" і "Оленья" для розміщення стратегічної авіації, яку залучає до масованих атак по Україні. Нові супутникові знімки дали змогу оцінити кількість бомбардувальників на одному з ключових російських аеродромів, а також побачити, як споряджають літаки Ту-160М крилатими ракетами Х-101.