Росія підняла у повітря групи літаків Ту-160 і Ту-95МС: можливі пуски крилатих ракет

Увечері вівторка, 6 жовтня, Росія підняла у повітря кілька літаків Ту-160 з аеродрому "Бєлая" (Іркутська область), після опівночі (7 жовтня) зафіксовано виліт бомбардувальників ту-95МС. Є низка ознак, що країна-агресорка готується до масованого обстрілу України.

Можливі пуски крилатих ракет. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал. Інформацію про зліт бортів згодом підтвердили і наші Повітряні сили.

РФ готується знову тероризувати українців

"Станом на 20:30 у повітряному просторі РФ спостерігаються: 3 борти Ту-160 з аеродрому "Бєлая", – йдеться у повідомленні.

Показати повністю

Ще раніше паблік інформував, що протягом дня фіксувалося переміщення стратегічної авіації між аеродромами в західній та східній частинах Росії. Крім того, спостерігалося зростання активності військово-транспортної авіації та тренувальних польотів стратегічної й дальньої авіації.

"Ворог завершує підготовку до нанесення чергового МРУ (масованого ракетного удару. – Ред.) по території України із застосуванням стратегічної авіації, який відбудеться в цю або в наступну ніч. Цілями атаки визначено в т.ч. і обʼєкти енергетичної та водної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Українців закликали підготувати резервні джерела живлення та запас води.

Інформація від ПСУ

У Повітряних силах підтвердили зліт 3 літаків з аеродрому "Бєлая".

"У разі здійснення пусків крилатих ракет, входження їх у повітряний простір України очікується орієнтовно після 03:00. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте в укриттях!" – йдеться у повідомленні.

Станом на 01:06, 7 жовтня, країна-агресорка підняла у повітря авіагрупу стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Олєнья" (Мурманська область).

Нагадаємо, про те, що Росія готує новий масований удар по Україні, у вечірньому відеозверненні попередив і президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, що Повітряні сили та інші українські служби готові реагувати на атаку ворога в межах наявних засобів захисту та закликав міжнародних партнерів підтримати нашу державу надавши необхідні засоби протиповітряної оборони.

Як повідомляв OBOZ.UA, 6 жовтня, російські війська завдали серії ударів по автодорозі в Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. Відомо про п’ятьох постраждалих, двоє з яких госпіталізували.