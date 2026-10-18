Росія підступно вдарила по автівці та мікроавтобусу на Харківщині: є постраждалі. Фото

Країна-терорист не припиняє своїх підступних атак по Україні. У неділю, 18 жовтня, Росія знову обстрілювала Харківщину. Зокрема, військові РФ вдарили по автівці та мікроавтобусу в яких знаходились цивільні.

Під час двох атак постраждали четверо людей. На щастя, обійшлося без загиблих. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

РФ вдарила по автівці та мік... Джерело: @prokuratura_kharkiv Розгорнути

Деталі обстрілів

– Близько 09:30 у селищі Старий Салтів Чугуївського району ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль ВАЗ 2121. Поранення дістали 58-річний чоловік та його 55-річна дружина. Обоє постраждалих перебувають у легкому стані та відмовилися від госпіталізації.

– Ще одна атака сталася орієнтовно о 08:30 на автошляху Великий Бурлук – Нова Олександрівка. Безпілотник влучив у мікроавтобус Volkswagen T4. Унаслідок удару 49-річний чоловік дістав поранення, а у 55-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес.

"За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудове розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили правоохоронці.

Раніше повідомлялось, що в суботу, 17 жовтня, в селищі Великий Бурлук безпілотники, попередньо типу "Герань", пошкодили будівлю дитячого навчального закладу. Люди не постраждали.

Як писав OBOZ.UA, уночі 18 жовтня російські війська завдали удару по Ізюму Харківської області. Постраждали троє мирних жителів, а пошкоджень зазнали понад 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, окупанти застосували реактивну систему залпового вогню.