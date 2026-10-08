Росія підступно вдарила по Дніпропетровщині: загинуло двоє чоловіків. Фото

У четвер, 8 жовтня, російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Васильківській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини. Внаслідок російського удару зазнали руйнувань кілька житлових будинків.

Відомо, що загинули двоє чоловіків, обом було по 62 роки. Про це повідомивначальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в Telegram.

Дніпропетровський напрямок. Джерело: DeepState.

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Країна-терорист не припиняє своїх цинічних обстрілів по території України. У неділю, 4 жовтня, ворог, зокрема, понад 70 разів бив по Дніпропетровщині.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Російська Федерація за неповну добу 3 жовтня застосовувала безпілотники, артилерію та авіабомби для ударів по Дніпропетровській області. Регіон пережив більше 40 ворожих ударів; щонайменше три особи дістали поранення.

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