Росія почала застосовувати новий ударний БПЛА "Куб-10МЄ". Фото

Російські загарбники почали застосовувати на фронті новий ударний безпілотник "Куб-10МЄ". Про розробку нового дрона в країні-агресорці було оголошено ще рік тому.

Про це повідомляє радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов. Українські захисники додають, що в Ізюмському та Куп'янському районі ці ворожі БПЛА вже другий місяць фіксуються.

Флеш показав фото цього дрона в українському повітряному просторі.

Російські повідомлення. Джерело: Флеш

Фото нового БПЛА в українському просторі. Джерело: Флеш

Що відомо про новий російський дрон

Куб-10МЄ – це розробка концерна "Калашников" минулого року. За словами російських зброярів, апарат "створили в рекордно короткі строки", причому нібито з урахуванням досвіду російсько-української війни.

Головна особливість цього безпілотника – це заявлена дальність польоту понад 100 кілометрів. Крім того, він оснащений оптико-електронною системою наведення, яка дозволяє атакувати рухомі цілі.

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Крейсерська швидкість дрона, за оприлюдненими характеристиками, становить 120 кілометрів на годину.

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В концерні стверджують, що "Куб-10МЄ" може працювати вдень і вночі та має підвищену стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Безпілотник нібито призначений для ударів по бронетехніці, командних пунктах, позиціях протиповітряної оборони та інших військових об'єктах.

Так чи так, українські військові знають, як збивати ці дрони.

Як повідомляв OBOZ.UA, російська окупаційна армія почала запускати по Україні ударні безпілотники типу "Молнія" на оптоволокні. Перші такі дрони вже фіксувалися на передовій рік тому, але це були одиничні випадки.