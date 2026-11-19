Росія почала застосувати на різних напрямках "Молнії" з керуванням через оптоволокно: у чому небезпека. Відео

Російська окупаційна армія почала запускати по Україні ударні безпілотники типу "Молнія" на оптоволокні. Перші такі дрони вже фіксувалися на передовій рік тому, але це були одиничні випадки.

В останні кілька діб "Молній", що керуються через оптоволокно, значно побільшало. Загарбники застосовують їх на різних напрямках фронту. Про це розповів у Telegram Сергій ("Флеш") Бескрестнов, фахівець у галузі військових радіотехнологій і позаштатний радник президента України.

Він опублікував відео збиття "Молнії", записане одним із підрозділів Сил оборони. Локація не уточнюється.

"Висота польоту близько 50 метрів, дальність – до 30 кілометрів у наш тил", – повідомив експерт.

"Флеш" пояснив, що небезпека таких безпілотників полягає у відсутності радіосигналу для їх виявлення, низькій висоті польоту (що ускладнює виведення РЛС), можливості проводити розвідку під час польоту завдяки високій якості зображення, а також у нездатності РЕБ вплинути на БпЛА.

"Дякую екіпажам за виявлення та збиття", – передав Бескрестнов слова вдячності для військових.

БпЛА "Молнія". Джерело: Скриншот ролика

Як раніше писав OBOZ.UA, російські реактивні дрони "Герань-5" та "Герань-6", що нині на стадії випробувань, дуже сильно відрізняються від безпілотників, якими Росія била по Україні на початку війни. По суті, за характеристиками вони вже ближчі до ракет, ніж до ударних дронів – і ворог активно нарощує використання саме таких засобів ураження.