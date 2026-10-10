"Росія подякувала за зняття санкцій": Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 15 життів, і звернувся до Заходу

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Запоріжжю, внаслідок якого загинули 15 людей, зокрема троє дітей. Він пов’язав атаку окупантів з послабленням санкцій проти Росії на експорт дизельного пального.

Пост український лідер оприлюднив у своєму Telegram. Він закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву.

РФ відповіла ударами на послаблення санкцій

"Сьогодні Росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю, скинувши п’ять КАБів на житлові будинки у Запоріжжі. Станом на зараз, на жаль, відомо про 12 загиблих, серед них три дитини. Мої співчуття всім рідним та близьким", – написав глава держави станом на 12:23.

Росія ударила по Запоріжжю

У ніч на 10 жовтня ворожих а... Розгорнути

У ніч на 10 жовтня ворожих а... Розгорнути

Зеленський додав, що внаслідок атаки поранення дістали ще 14 людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Також перевіряють інформацію про 12 людей, які могли перебувати в зоні удару. На місцях працюють усі відповідні служби.

Росія ударила по Запоріжжю

Серед загиблих є діти

За словами президента, загалом цієї ночі ворожих атак зазнали 13 областей України, там пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури та залізничні об’єкти.

Серед загиблих є діти

Росія ударила по Запоріжжю

Росія не бажає закінчувати війну

Глава держави зауважив, що нічна атака вкотре засвідчила, що Москва сприймає послаблення міжнародного тиску як дозвіл продовжувати війну та обстрілювати українські міста. Тому, наголосив він, країна-агресорка має отримувати чіткіші сигнали, які змусять її переглянути свої дії.

"Росія повинна зрозуміти, що війну треба зупиняти, і для цього вона повинна відчувати свої втрати. Зараз саме наша далекобійність це забезпечує. І наші відповіді на російські удари будуть. Дякую всім, хто допомагає", – резюмував він.

Серед загиблих є діти

Росія ударила по Запоріжжю

Кількість жертв у Запоріжжі збільшилася

За інформацією ДСНС, станом на 13:10 кількість загиблих у Запоріжжі збільшилася до 15 осіб.

"До 15 людей, з них 3 дітей, зросла кількість загиблих через російські удари КАБами по Запоріжжю. Постраждали 16 людей, з них 2 дитини", – йдеться у повідомленні.

Пошуково-рятувальна операція триває

Пошуково-рятувальна операція триває

Пошуково-рятувальна операція триває

Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Пошуково-рятувальна операція триває

Що передувало

Уранці 10 жовтня Росія завдала ударів КАБами по Запоріжжю. Унаслідок атаки зруйновано під'їзд у п'ятиповерховому житловому будинку, під завалами можуть бути люди. Ворог атакував багатоповерхівку цілеспрямовано.

Росіяни ударили по облцентру КАБами

Росіяни ударили по облцентру КАБами

Також відомо про руйнування інших будинків. 11 жовтня у місті оголошено День жалоби.

Як писав OBOZ.UA, 9 жовтня Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і домовився про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки. За його словами, перші партії мають надійти найближчим часом, а згодом обсяги поставок збільшаться.

Володимир Зеленський назвав цю угоду "слабким рішенням", яка грає на руку державі-агресору.