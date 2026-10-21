Росія посилила захист дронових заводів в "Алабузі". Супутникові знімки

Судячи з останніх супутниковових знімків, зроблених у середу, 21 жовтня, навколо виробництва на території "Алабуги", що в Єлабузькому районі РТ в Росії, побудували кілька бетонних веж для систем протиповітряної оборони, а також нові подіуми для комплексів ППО "Панцир" або "Т". Таким чином, заводи "Алабуги" станом на зараз прикрито одразу 33 позиціями ППО.

Про це повідомляє Радіо Свобода. Мовник нагадує, що "Алабуга" є "основним російським майданчиком з виробництва ударних дронів".

Захист "Алабуги"

Алабуга, супутникові знімки. Джерело: Радіо Свобода

Алабуга, супутникові знімки. Джерело: Радіо Свобода

Також на території "Алабуги" розташовані вежі для зенітних великокаліберних кулеметів та конструкції для натягу антидронових мереж над виробничими корпусами.

Алабуга, супутникові знімки. Джерело: Радіо Свобода

Алабуга, супутникові знімки. Джерело: Радіо Свобода

Таким чином, ОЕЗ "Алабуга" є одним із найбільш захищених від ударів БПЛА об'єктів у Росії. Мовник зазначає, що порівняти її можна лише з резиденцією російського диктатора Путіна на Валдаї, де збудовані 31 вежа та дві позиції ЗРК С-300/400.

Мапа, на якій позначені жовт... Джерело: скриншот Розгорнути

У всій Московській області з початку повномасштабної війни Росії проти України було побудовано 100 нових позицій для систем протиповітряної оборони.

Спроб атакувати "Алабугу" українські військові не робили порівняно давно: востаннє дрони долітали сюди у 2025 році.

Про що мова

"Алабуга" – особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Татарстану, розташована за 10 км від Єлабуги, 25 км від Набережних Челнів, 40 км від Нижньокамська і 210 км від Казані. Загальна площа – 3903,5 га.

Як повідомляв OBOZ.UA, 9 серпня 2025 року далекобійні БпЛА Центру спецоперацій "А" СБУ вдарили по майданчикам "Алабуги". А саме: вразили будівлю логістичного хабу, де зберігалися готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них у населеному пункті Кзил-Юл у Татарстані. Після вибуху почалася потужна пожежа.

Відстань від України до місця проведення операції складала 1300 км.

29 листопада 2025 року ЗСУ знов атакували завод "Алабуга" із виробництва "Шахедів" у Татарстані. Після атаки там спалахнула велика пожежа в місці, де розміщувалися виробничі потужності, пов'язані, зокрема, з випуском ударних безпілотників.

У травні 2026 року аналіз супутникових знімків показав, що на території "Алабуги" тривало масштабне будівництво – йдеться про південну частину комплексу, де нова забудова займала 340 гектарів. Відомо, що там почали зводити нові виробничі цехи, пов'язані з випуском безпілотників типу "Шахед".