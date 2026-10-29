Росія продовжує використовувати американські мікрочипи у виробництві ракет: що це означає. Фото

Росіяни продовжують використовувати американські мікрочипи у виробництві балістичних і крилатих ракет. Замінити ці компоненти російськими вони не можуть.

Про це під час спілкування з медіа заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Окупанти робили спробу використовувати російські мікрочипи, проте все одно повернулися до американських компонентів.

Що відомо

Власюк зазначив, що Росія застосовує американські мікрочипи для виробництва балістичних і крилатих ракет, оскільки замінити їх російськими компонентами їм поки що не вдається.

Він зазначив, що у 2025 році росіяни спробували замінити американські мікрочипи російськими, але у 2026 році вони повернулися до використання мікрочипів американського виробництва.

У російських дронах знаходять нові компоненти

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що українські фахівці регулярно виявляють нові компоненти в російських ударних безпілотниках "Шахед". Зокрема, у них продовжують знаходити китайські двигуни, антени, модеми, камери та інші ключові елементи.

Експерт також переконаний, що китайські інженери беруть участь у розробці окремих технічних рішень для російських безпілотників.

За словами радника президента, російські безпілотники "Герань-5" уже здатні розганятися до 1000 км/год під час маневрів. Також Бескрестнов наголосив, що Росія постійно працює над удосконаленням своїх безпілотників. До розробок залучають велику кількість інженерів і молодих фахівців.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про виробництво російських завадозахищених навігаційних модулів "Комета". На порталі War&Sanctions опублікували перелік із 37 іноземних електронних компонентів, які використовують для їх виготовлення.

Також розвідка розкрила дані про 28 підприємств, залучених до виробництва модулів і постачання компонентної бази, та 13 одиниць іноземного технологічного обладнання. Модулі "Комета" застосовують у сучасних російських ракетах, безпілотниках і керованих авіабомбах.