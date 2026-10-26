Росія різко збільшила вербування африканців на війну проти України: в Bloomberg розкрили подробиці

Росія різко наростила вербування громадян африканських країн до своєї армії, намагаючись компенсувати нестачу особового складу та значні втрати у війні проти України. Найбільше зросла кількість завербованих чоловіків із Бурунді та Зімбабве, а Москва також почала залучати найманців із Мадагаскару.

Про це повідомляє Bloomberg. У період із січня до вересня 2026 року Росія активізувала вербування в країнах з обмеженими демократичними свободами, слабкою судовою системою та недостатнім захистом прав громадян.

Росія різко збільшила вербування африканців

Протягом перших дев'яти місяців 2026 року Росія завербувала 699 громадян Бурунді. Для порівняння, за весь 2025 рік до російської армії приєдналися лише 30 чоловік із цієї країни.

Ще суттєвіше зросла кількість завербованих громадян Зімбабве. Якщо торік їх було 65, то за дев'ять місяців поточного року – вже 530 осіб.

Значне збільшення кількості завербованих також зафіксували в Демократичній Республіці Конго, Сьєрра-Леоне, Судані та Камеруні. Крім того, Росія вперше від початку повномасштабної війни почала вербувати громадян Мадагаскару, військова влада якого після перевороту минулого року налагодила тісніші відносини з Москвою.

Також зазначається, що вербування іноземців має допомогти Росії компенсувати значні втрати та нестачу людей для мобілізації.

Іноземців заманюють обіцянками роботи та високих зарплат

Російські вербувальники використовують економічні труднощі в африканських країнах, пропонуючи чоловікам привабливі зарплати, бонуси за підписання контракту та можливість отримати російське громадянство. Водночас потенційним новобранцям нерідко обіцяють цивільну роботу, зокрема у сфері громадського харчування або транспорту, замовчуючи ризик відправлення на фронт.

Bloomberg наводить приклад інтернет-реклами, яку, ймовірно, використовували в Зімбабве. На оголошенні зображений чоловік африканського походження у військовій формі та міститься пропозиція програми для фахівців із Зімбабве з обмеженою кількістю місць. Потенційним кандидатам пропонують пройти тест, щоб перевірити відповідність вимогам, але прямо не повідомляють, що після підписання контракту їх можуть відправити воювати проти України.

За даними видання, російська влада також змінює підходи до вербування залежно від країни. У щонайменше дев'яти африканських державах військовий набір майже припинився, натомість Росія намагається залучати їхніх громадян до роботи в оборонній промисловості.

Країни Африки намагаються зупинити вербування

Спроби Росії залучати африканців до війни викликають дедалі більше занепокоєння серед урядів континенту. Ботсвана та Південно-Африканська Республіка публічно попереджали громадян про небезпеку пропозицій високооплачуваної роботи в Росії, а влада Зімбабве затримала двох росіян за підозрою у вербуванні до армії.

Уряд Кенії безпосередньо закликав Москву припинити цю діяльність. Кенійські політики заявляли, що Росія могла завербувати щонайменше 1000 громадян країни, а міністр закордонних справ Мусалія Мудаваді їздив до Москви, щоб висловити протест.

У Ботсвані також повідомили про зникнення 15 громадян, яких завербували до російської армії. За словами міністра закордонних справ країни, влада звернулася до української та російської сторін щодо цієї ситуації.

Скільки іноземців воюють на боці Росії

Загалом українська сторона ідентифікувала 45 959 іноземців зі 151 країни, які підписали контракти з російською армією. Серед них 5451 людина – громадяни африканських держав.

Окремо Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні у своєму звіті заявила, що російська влада причетна до торгівлі людьми з метою залучення іноземців до збройних сил. За висновками комісії, міжнародна мережа посередників допомагала перевозити потенційних новобранців до Росії, де їх шляхом обману або примусу змушували підписувати контракти, яких вони не розуміли.

Висновки комісії ґрунтуються на 245 інтерв'ю з військовими, які потрапили в український полон або повернулися додому, а також із родичами завербованих. Опитані віком від 18 до 60 років походили, зокрема, з Йорданії, Уганди, Перу та Узбекистану.

Водночас Кремль публічно не визнавав використання іноземців для участі у війні проти України та заявляв, що Росія має достатньо людських ресурсів для продовження бойових дій.

Нагадаємо, Росія активно вербує іноземців до своєї армії та відправляє їх воювати проти України. Зокрема, з 64 громадян Узбекистану, які потрапили на фронт, за словами одного з утікачів, вижили лише троє.

Як писав OBOZ.UA, Росія розширює географію вербування іноземців для участі у війні проти України, зокрема залучаючи громадян країн Латинської Америки. У зв’язку з цим лише за перші дев’ять місяців 2026 року в український полон потрапило вчетверо більше латиноамериканців, ніж за всі попередні роки повномасштабної війни разом узяті.