Росія розширила список засобів терору для ударів по Україні та готується до наступного "ривка": аналіз за місяць

Упродовж жовтня російські окупанти продовжили тактику ударів по території України з прицілом на столицю, застосовуючи реактивні засоби ураження. Водночас РОВ не продемонстрували різкого збільшення кількості ударів, а показники перехоплення ворожих засобів терору, навпаки, покращилися. Ракетні удари також були доволі обмеженими. Але про все по порядку.

Дрони

У жовтні російські окупанти задіяли для терору України 6 076 дронів-камікадзе/приманок комбінованого типу, з яких було перехоплено 5 294 цілі або 88%. Водночас зросли показники перехоплення реактивних засобів терору – порівняно з попередніми місяцями.

Жовтневий показник кількості дронів нижчий, ніж у вересні (6 438, з яких перехоплено 5 575 цілей або 86%), але все одно вищий, ніж у літній період:

– у червні ворог застосував 5 749 дронів (перехоплено 5 289 або 92%);

– у липні – 4 515 (перехоплено 4 073 цілі або 90%);

– у серпні – 5 004 (перехоплено 4 307 цілей або 86%).

Абсолютний рекорд незмінно утримує травень 2026-го, коли було застосовано 8 150 дронів (з яких було перехоплено 7 642 або 94%).

Загалом зберігається тенденція: без накопичення запасів і облаштування нових пускових майданчиків, будівництво яких у Росії ведеться вкрай інтенсивними темпами, противник не може наростити нальоти із застосуванням реактивної компоненти до рівня травня 2026 року.

А падіння інтенсивності ударів у жовтні на 6% (який порівняно з вереснем має ще й додаткову добу) може вказувати на виробничі проблеми, спричинені ударами СОУ по підприємствах, залучених до постачання певних компонентів для виробництва засобів терору, або затримкою постачань від основних спонсорів – наприклад, Китаю.

Втім, це не скасовує чинника накопичення противником дронів-камікадзе для терору в період початку опалювального сезону, особливо за тривалого зниження температур.

Облаштування ж нових пускових майданчиків підтверджує, що цілями противника на майбутнє є повернення до практики застосування комбінованих хвиль нальотів у кількості понад 500 дронів за хвилю.

Наслідки атаки на Київ. Джерело: кореспондент OBOZ.UA Андрій Жигайло

Ракетні удари

У жовтні Повітряні сили ЗСУ так і не оприлюднили повністю статистику застосування ворогом ракетних засобів ураження. Втім, ми можемо зробити низку попередніх висновків про те, як зараз Росія застосовує цей компонент для терору України.

Насамперед ворог повністю перейшов до системного терору тилових районів України ерзац-ракетами типу "Бандероль", Герань-5, "Дань-Т", також стало відомо про створення та застосування нового засобу – далекобійного "Філіна".

Усе це вказує на пріоритети РОВ у питаннях повсякденного терору, причому із застосуванням дешевших, масовіших і простіших у виробництві ракет.

Докладніше про російські ерзац-ракети я розповідав у матеріалі "Росія зробила ставку на ерзац-ракети, щоб здешевити удари по Україні: які вже використовує для терору і чим небезпечний "Філін"".

Своєю чергою, пріоритет повсякденного терору не скасовує виробництва й застосування дорожчих та енерговитратніших засобів.

Упродовж жовтня російські окупанти тричі завдавали комбінованих ракетних ударів по Україні із середнім і обмеженим боєкомплектом, а саме:

– 7 жовтня (понад 50 ракет);

– 14 жовтня (39 ракет);

– 27 жовтня (16 ракет).

Також, якщо говорити про обмежену статистику ударів, то протягом жовтня противник застосовував ракетне озброєння по тиловій Україні протягом 22 днів – 42 рази. Це може бути збігом, але у вересні РОВ застосовували ракетні засоби майже з тією самою інтенсивністю та в такій самій пропорції – протягом 22 днів і 41 раз.

Таким чином, середня пауза між ударами становить класичні тиждень-два, що свідчить про незмінність методів підготовки до таких ударів у РОВ.

Аналогічно головним засобом терору в цій категорії залишаються балістичні ракети 9М723 та ЗКР комплексів С-300/С-400. А фіксація балістичних цілей і наслідки ударів у кількісному вимірі не менші за показники літнього періоду та вересня, з чого можна зробити висновок, що активність важкої компоненти ракетних засобів не зменшилася, а залишилася на достатньо високому рівні.

Висновки

Жовтень 2026 року не став винятком у питаннях застосування армією Росії по території України як дронів-камікадзе, так і ракетних засобів. Ми фіксуємо досить системний і виважений підхід противника до терору з використанням чітко розпланованого боєкомплекту.

Можливо, ця тенденція зміниться протягом листопада, але точно не на користь України, оскільки Росія, регулярно розширюючи перелік засобів терору, може значно інтенсифікувати удари з настанням холодів.

Тож досить середньостатистичний і виважений жовтень може змінитися набагато активнішими й екстремальнішими листопадом-груднем. Причому це стосується як категорій застосовуваних противником дронів-камікадзе та ерзац-ракет, так і потужнішого, важчого ракетного озброєння.

Минув другий місяць найскладнішої для України з 2022 року осені. І ми наближаємося до найскладнішої зими.

Матеріал опубліковано в межах спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".