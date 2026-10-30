Росія розширює блокаду Чорного моря, атакуючи вже у водах країн НАТО: що задумав агресор і чим це загрожує

Влітку 2026 року російські окупанти значно інтенсифікували терор у Чорному морі, спрямований на удари по українській портовій інфраструктурі та суднах, що ходять у наших водах. Це призвело до того, що комерційне й цивільне судноплавство у виключній економічній зоні України в ЧМ було заблоковано. Але в жовтні РОВ розгорнули справжнє полювання на судна вже у водах Болгарії та Румунії – по суті, вчиняючи терор у водах країн НАТО.

Так, 5 жовтня було атаковано вантажне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке перевозило українське зерно з порту в Ізмаїлі до Італії. Зрештою воно затонуло у виключній економічній зоні Румунії, приблизно за 30 морських миль на південь від Сфинту-Георге.

А буквально наступного дня, 6 жовтня, було атаковано одразу два торговельні судна. Це сталося приблизно за 70 морських миль на схід від мису Бяла, у виключній економічній зоні Болгарії.

Наразі відомо щонайменше про десять випадків атак російських повітряних і морських дронів-камікадзе на комерційні судна у водах Румунії та Болгарії.

Водночас адекватної відповіді з боку НАТО та ЄС на агресію Росії, що призводить до втрати суден і загибелі членів екіпажів, ми досі не побачили. І це лише мотивує агресора масштабувати свої дії. Але до якого рівня? Які цілі РОВ у Чорному морі?

Полювання на українське зерно

Розглядаючи хронологію та специфіку ударів РОВ у Чорному морі, перша думка – це безкомпромісне й зухвале полювання на українське зерно, яке Росія влаштовує навіть у водах країн-членів НАТО.

Справді, серія ударів безпосередньо стосується перевезення українського зерна так званим зерновим коридором. Зокрема, йдеться про маршрут через Ізмаїл, Рені, Дунай і канал Суліна, який після блокади чорноморських портів став основним.

Таким чином, Росія розширює зону блокади в Чорному морі, здійснюючи терор не лише в виключній економічній зоні України, а й Румунії та Болгарії.

Однак версію про те, що РОВ полюють виключно на українське зерно та будь-які судна, що прямують до українських портів і назад, було поставлено під сумнів 28 жовтня.

Натяк на повну блокаду

Три російські морські дрони-камікадзе атакували контейнеровоз, що належить грецьким власникам, який ішов під прапором Ліберії з ізраїльської Хайфи до румунської Констанци. Атаку було здійснено за 21 морську милю на південний схід від Шабли, у виключній економічній зоні Болгарії. Це судно не перевозило українське зерно, і його маршрут був добре відомий, що виключає помилку РОВ у виборі цілі.

Цей акт терору свідчить про те, що російські удари охоплюють не лише зерновий коридор, а можуть стосуватися всього судноплавства в Чорному морі. Також не виключено, що така ескалація має цілком спланований, а не спонтанний характер, оскільки вона припала на період активізації гібридних атак Росії на материкову Європу.

Тобто все це – елементи єдиного плану не просто з підвищення напруженості в регіоні, а з відкритої підготовки до вже прямої агресії. А однією з необхідних умов такої агресії є блокада Чорного моря для всіх країн потенційного противника.

Але слід розуміти, що під прямою агресією мається на увазі не вторгнення російських окупаційних військ до Болгарії чи Румунії, а відкриття нового театру бойових дій в іншій частині Європи, наприклад у країнах Балтії. Своєю чергою, за прямого військового тиску на півночі, на півдні може здійснюватися блокада з метою послаблення можливостей логістики країн НАТО через Чорне море та підриву їхньої економічної стабільності.

Уже зараз зростання воєнних ризиків впливає на підвищення вартості страхування суден і вантажів у західній частині Чорного моря. Зміна звичних маршрутів призведе до зростання витрат і вартості продукції, що перевозиться. Своєю чергою, збільшення вартості перевезення українського зерна та рослинних олій уже впливає на доходи експортерів і змушує підвищувати вартість продовольства для імпортерів. Українське ж зерно відіграє важливу роль в імпорті бідних країн Африки, скорочення обсягів його постачання та зростання ціни можуть призвести до гуманітарної кризи в найбідніших і найбільш залежних із них.

Спалах голоду в країнах Африки може спричинити дестабілізацію цілих регіонів, що не лише дасть змогу Росії зміцнити свої позиції в деяких із них, а й чинити тиск на Європу, особливо на її південне підчерев’я.

Росія розглядає будь-яке ослаблення противника як стратегічний, важливий елемент загального пазла майбутньої війни. Ну а пасивність НАТО і вкрай млява реакція країн ЄС на відверту підготовку Росії не лише до гібридної, а й до відкритої війни по широкому фронту лише мотивують Кремль до активізації ще зухваліших сценаріїв.

Висновки

Росія активізувала найагресивніші з 2022 року сценарії проти країн НАТО в Чорному морі.

Якщо враховувати високу ймовірність конфлікту між Росією та Європою, то блокада Чорного моря видається цілком логічним елементом підготовки до такої агресії.

Нині дії РОВ не просто порушують морську логістику в регіоні, а й негативно впливають на ціноутворення, а також обсяги постачання важливої сільськогосподарської продукції до регіонів, критично залежних від імпорту.

Дії російських окупантів створюють, окрім воєнних загроз, цілу низку економічних і гуманітарних кризових ситуацій, що виходять за межі локальної та регіональної проблематики. Особливо це стосується держав Північної Африки та деяких країн Східної, які імпортують більшу частину споживаної пшениці, а українське зерно безпосередньо використовують у гуманітарних місіях із боротьби з голодом.

Тому розширення блокади в Чорному морі – це не лише про українське зерно і не лише про зростання ризиків великої війни в Європі, а й про гуманітарну кризу, що поширюється та охоплює набагато більше країн і навіть континентів.

Матеріал опубліковано в межах спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".