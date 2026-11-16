Росія скористалась обмеженням Starshield для атак на Україну: в ISW вказали на загрози

Обмеження для системи Starshield в Україні зіграли на руку Росії. Російські війська скористалися ними для ударів по електропідстанціях у низці українських областей, включно з Київщиною, уночі та вранці 15 листопада.

Річ у тім, що російські реактивні дрони летять зі швидкістю, що значно перевищує 161 км/год., при яких українські перехоплювачі втрачають зв'язок з оператором. Подробиці повідомили в Інституті вивчення війни (ISW)

Росія скористалася обмеженнями Starshield для посилення терору

Аналітики констатували, що російські війська використовують постійні обмеження швидкості, з якою можуть працювати безпілотники, оснащені системою Starshield, для ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Так, за словами президента України Володимира Зеленського, ці обмеження допомогли росіянам завдати ударів по українських електричних підстанціях у Запорізькій, Сумській, Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Донецькій та Київській областях у ніч та вранці 15 листопада. Ворог атакував за допомогою реактивних безпілотників типу "Шахед".

Тієї ночі, за даними Повітряних сил, війська РФ загалом запустили 132 дрони, 78 з них були реактивними. Пуски здійснювалися з районів Брянська, Орла і Курська, з Ростовської області і Приморсько-Ахтарська, що у Краснодарському краї, а також з окупованих Донецька і Гвардійського в Криму.

Удари у ніч проти 15 листопада спричинили відключення електроенергії в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

Річ у тім, що через обмеження Starshield Україна має менше можливостей для захисту від реактивних дронів ворога. Українські реактивні безпілотники-перехоплювачі (наприклад, "Барс") втрачають зв’язок з операторами на швидкостях понад 161 км/год. і тому не можуть перехоплювати російські реактивні безпілотники, які летять зі значно вищими швидкостями.

За два дні до того, 13 листопада, Зеленський заявляв, що конкретна географічна конфігурація цих обмежень швидкості впливає на здатність українських сил перехоплювати російські реактивні безпілотники на ранніх етапах їхніх траєкторій польоту над окупованою східною частиною України, що дозволяє російським силам використовувати вигідніші траєкторії польоту та розширює їхні можливості для нанесення ударів.

В ISW додали, що росіяни часто використовують далекобійні пускові установки безпілотників в окупованих Донецьку та Гвардійському для ударів по Україні.

"Таким чином, російські війська можуть завдавати ефективніших ударів з цих та інших місць по містах на півдні та сході України, таких як Запоріжжя, Дніпро та Павлоград (які розташовані приблизно за 25, 110 та 130 кілометрів від лінії фронту відповідно), за умови, що українські війська не зможуть використовувати реактивні безпілотники-перехоплювачі над окупованою територією", – зазначили в ISW.

Аналітики додали, що запроваження обмежень Starshield сприятиме виснаженню української ППО.

"Поточні обмеження швидкості Starshield, ймовірно, значно посилять навантаження на інші елементи системи протиповітряної оборони України, такі як винищувачі, автоматизовані та керовані кулеметні установки, а також переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), оскільки українським військам доведеться компенсувати це цими можливостями, тоді як деякі українські реактивні системи перехоплення безпілотників є неефективними в певних районах", – йдеться у матеріалі.

Російська атака у ніч проти 15 листопада

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 15 листопада, Зеленський висловився про обмеження Starshield.

Він закликав американську сторону та компанію SpaceX переглянути обмеження в роботі терміналів, які впливають на ефективність українських дронів-перехоплювачів. Від розв’язання цієї проблеми залежить захист українських міст та енергетичної інфраструктури напередодні зими.