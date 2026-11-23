Росія створила нову модифікацію "Молнії" з бензиновим двигуном і Mesh-модемом. Відео

Російські війська продовжують удосконалювати безпілотники типу "Молнія". В одній із нових модифікацій поєднали бензиновий двигун, Mesh-модем і якісну камеру на гімбалі.

На відповідну конфігурацію звернув увагу радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш". У своєму Facebook він опублікував відео, де видно цей апарат.

"На відео – розвідувальна "Молнія" з Mesh-модемом у конфігурації "точка – точка", камерою на гімбалі та бензиновим двигуном. Раніше я не зустрічав таких конфігурацій", – зазначив радник президента.

Він пояснив, що бензинова силова установка забезпечує безпілотнику більшу дальність і тривалість польоту, а ймовірно, також вищу швидкість.

Безпілотник "Молнія". Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв про активізацію застосування російськими військами ударних "Молній" з керуванням через оптоволокно. Якщо спочатку такі безпілотники з'являлися на фронті лише в поодиноких випадках, то згодом їх стало значно більше. Ці апарати фіксували на різних напрямках.

За словами Сергія Бескрестнова, дрони типу "Молнія" можуть летіти на висоті близько 50 метрів і діставати на відстань до 30 км у тил України. Їх складно виявити через відсутність радіосигналу, а мала висота польоту ускладнює роботу радіолокаційних станцій.

Також ми писали про появу на фронті нового російського ударного безпілотника "Куб-10МЄ". За інформацією Бескрестнова, українські військові вже другий місяць фіксують такі апарати в Ізюмському та Куп'янському районах.

Дрон здатний долати понад 100 км і розвивати крейсерську швидкість 120 км/год. Безпілотник також має оптико-електронну систему наведення, яка дає змогу атакувати рухомі цілі.