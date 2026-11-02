Росія у жовтні зазнала рекордних втрат на фронті: ЗСУ відбили понад 160 км² території – ISW

Російські війська другий місяць поспіль втрачали більше території, аніж змогли окупувати. Зокрема, у жовтні загалом по фронту чисті територіальні втрати окупантів склали трохи більше 27 км² – або близько 0,88 км² на день.

Деякі успіхи війська РФ мали на Запоріжжі і Сумщині, а ось на пріоритетній для Кремля Донеччині контрольована загарбниками територія скорочувалася – і при цьому втрати ворога у живій силі у жовтні стали рекордно великими. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни.

Росія втрачає більше території, ніж захоплює

У вересні та жовтні росіяни втрачали позиції на полі бою.

За даними ISW, підкріпленими доказами, російські війська зміцнили позиції або захопили 139,85 кв.км. При цьому у жовтні окупанти втратили 167,14 км² території. Відтак чисті територіальні втрати російських військ у жовтні склали 27,29 км², або – 0,88 км² на день.

Російські війська досягли успіхів лише у Сумській та Запорізькій областях, втрачаючи територію на всіх інших ділянках лінії фронту, включно з пріоритетною ціллю Кремля – Донеччиною.

Російські війська втрачали у жовтні позиції навіть з урахуванням інфільтрацій на неконтрольованих ними територіях. Окупнти зазнали чистих втрат у 76,38 ккм² в таких районах, що становить в середньому -2,46 км² на день.

"Російські війська захопили 10 населених пунктів загальною площею 5,86км², але українські війська звільнили або очистили від російських диверсантів 11 населених пунктів площею 3,24 км²", – йдеться у матеріалі ISW.

Лінія фронту

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Російські територіальні здоб... Розгорнути

Ворог зазнав рекордних втрат у живій силі

При цьому російські війська зазнали найбільших щомісячних втрат за всю війну у жовтні 2026 року.

За територіальні втрати вони ще й заплатили велику ціну.

Генеральний штаб України повідомив, що російські війська втратили 54 400 осіб убитими або важко пораненими у жовтні 2026 року – це четвертий місяць поспіль, коли російські війська зазнавали понад 40 000 щомісячних втрат і найбільші загальні втрати за місяць за увесь час повномасштабного вторгнення РФ.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді зазначив, що російські війська зазнавали найбільших втрат на Добропільському, Олександрівському і Гуляйпільському напрямках.

"Російські війська продовжують зазнавати значних втрат особового складу, втрачаючи позиції, а нинішня система формування сил Росії продовжує набирати менше солдатів, ніж потрібно для заміщення цих втрат. Ці фактори, ймовірно, пояснюють поворот президента Росії Володимира Путіна до нової теорії перемоги, яка спирається на використання балістичних ракет далекого радіусу дії та реактивних безпілотників, щоб змусити Україну капітулювати протягом зими", – пояснили в ISW.

Аналітики наголошують: колосальні втрати живої сили та скорочення площі окупованих територій є черговим підтвердженням того, що Росія втратила ініціативу та наступальні можливості на більшій частині театру бойових дій.

"Російські війська зберігають ініціативу в безпосередній близькості від Добропілля на Донеччині, де вони зосередили основну частину своїх наступальних операцій. Але українські війська захопили ініціативу на Куп'янському, Лиманському та Олександрівському напрямках і оскаржують її на заході Запорізької області", – констатували в ISW.

Водночас аналітики уточнили: прогрес, якого вдалося досягти росіянам на Добропільському напрямку, є незначним, а для його досягнення окупантам довелося залучити значні ресурси та особовий склад.

Однак навіть захоплення Добропілля не дозволить російським військам значно просунутися в Донецькій області.

Як писав OBOZ.UA, раніше в ISW попередили, що Москва намагається вбити клин між країнами Європи.

Для цього Кремль маніпулює телефонною розмовою Путіна з президентом Фінляндії та прем'єром Норвегії.