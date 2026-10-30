Росія ударом по Кременчуку убила матір двох дітей у день народження її чоловіка. Фото
Постраждала родина.
Джерело: Telegram-канал редактора Кременчуцької газети.
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У Кременчуці внаслідок російської атаки 29 жовтня загинула молода жінка на ім’я Аня, яка виховувала дітей-близнюків 2016 року народження. Трагедія сталася в день, коли її чоловік святкував 35-річчя.
Відомо, що жінка загинула, прикривши собою маленьку племінницю. Про загибель Ані та обставини трагедії повідомив у Telegram місцевий журналіст Володимир Булашев.
На момент російського удару Аня, ймовірно, перебувала вдома та доглядала за дітьми. Крім власних двійнят, вона піклувалася про маленьку доньку своєї сестри.
Наслідки удару.
Джерело: ДСНС України.
За словами сестри загиблої, жінка встигла закрити собою племінницю, завдяки чому дитина вижила. Після атаки всі троє дітей опинилися в лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу.
Загибель Ані стала важким ударом для її родини. Чоловік втратив дружину в день свого 35-річчя, а двоє дітей залишилися без мами.
Сестра загиблої присвятила їй емоційний допис у соціальних мережах. Вона назвала Аню найріднішою людиною та пообіцяла піклуватися про її дітей.
Подвірʼя після прильоту.
Джерело: Національна поліція України.
"Я зроблю все для твоїх дітей, щоб вони були щасливі! Я тобі обіцяю бути поруч з твоїми дітьми!", – написала жінка.
Кременчуцька фотографиня Юлія Дубина також опублікувала фотографії Ані з дітьми. Вона згадала її як добру, позитивну людину, турботливу маму та дружину.
"Людина з величезним серцем. Завжди позитивна. Неймовірна мама, дружина. Я не хочу вірити в це. Ти назавжди в наших серцях", – написала фотографиня.
Світла пам’ять Ані. Щирі співчуття її чоловікові, дітям, сестрі та всім рідним.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 29 жовтня російська окупаційна армія атакувала Кременчук Полтавської області. Ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок.