Росія ударом по Кременчуку убила матір двох дітей у день народження її чоловіка. Фото

У Кременчуці внаслідок російської атаки 29 жовтня загинула молода жінка на ім’я Аня, яка виховувала дітей-близнюків 2016 року народження. Трагедія сталася в день, коли її чоловік святкував 35-річчя.

Відомо, що жінка загинула, прикривши собою маленьку племінницю. Про загибель Ані та обставини трагедії повідомив у Telegram місцевий журналіст Володимир Булашев.

На момент російського удару Аня, ймовірно, перебувала вдома та доглядала за дітьми. Крім власних двійнят, вона піклувалася про маленьку доньку своєї сестри.

Наслідки удару. Джерело: ДСНС України.

За словами сестри загиблої, жінка встигла закрити собою племінницю, завдяки чому дитина вижила. Після атаки всі троє дітей опинилися в лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу.

Загибель Ані стала важким ударом для її родини. Чоловік втратив дружину в день свого 35-річчя, а двоє дітей залишилися без мами.

Сестра загиблої присвятила їй емоційний допис у соціальних мережах. Вона назвала Аню найріднішою людиною та пообіцяла піклуватися про її дітей.

Подвірʼя після прильоту. Джерело: Національна поліція України.

"Я зроблю все для твоїх дітей, щоб вони були щасливі! Я тобі обіцяю бути поруч з твоїми дітьми!", – написала жінка.

Кременчуцька фотографиня Юлія Дубина також опублікувала фотографії Ані з дітьми. Вона згадала її як добру, позитивну людину, турботливу маму та дружину.

"Людина з величезним серцем. Завжди позитивна. Неймовірна мама, дружина. Я не хочу вірити в це. Ти назавжди в наших серцях", – написала фотографиня.

Світла пам’ять Ані. Щирі співчуття її чоловікові, дітям, сестрі та всім рідним.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 29 жовтня російська окупаційна армія атакувала Кременчук Полтавської області. Ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок.