Росія "вбудовує" жителів окупованої частини України у свою військову систему, причому навіть дітей: загарбники пішли на нові хитрощі

Країна-агресор серйозно нарощує зусилля із залучення населення тимчасово окупованих територій України до війни. Причому для цього одночасно задіяв кілька механізмів, частина з яких поки дає змогу уникнути масштабної мобілізації. Але диявол криється в деталях.

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Під ширмою "резерву"

У тих областях України, частина яких перебуває під окупацією, Росія продовжує не просто насаджувати свої "порядки", а й активно відправляти гарматне м’ясо на фронт. Зокрема й обманним шляхом.

Наприклад, зараз на повний хід іде вербування на контракт, але не лише безпосередньо до лав "другої армії світу". Окупаційні ресурси з вересня посилено рекламують набір до так званого добровольчого батальйону "БАРС" (розшифровується як бойовий армійський резерв країни).

Цей підрозділ сформували загарбники в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Херсонській областях, а також у Криму. Його використовують нібито лише для захисту важливих об’єктів окупантів, а також як мобільні вогневі групи для протидії українським дронам.

Жителям окупованих територій "БАРС" подають не як звичайну військову службу, а як мобілізаційний резерв. "Однак запропоновані виплати, винагороди за знищення техніки та окрема вимога до фахівців безпілотних систем прямо вказують на залучення "резервістів" до виконання бойових завдань", – кажуть у Центрі вивчення окупації.

На окрему увагу заслуговує формулювання про "захист свого міста". Російська пропаганда намагається подати службу в структурах країни-агресора як місцеву самооборону, насправді жителів окупованих українських міст закликають вступати до формувань, підпорядкованих Міністерству оборони РФ.

"Ставка на високі виплати, короткі контракти та вік до 65 років розширює коло потенційних кандидатів. Окремий набір фахівців із безпілотних систем також свідчить, що Росія шукає на окупованих територіях не лише стрільців, а й людей із технічними навичками", – додали в ЦВО.

У Запорізькій області до вербування залучено підконтрольний окупантам кадровий центр. Контракти на 6, 8 або 12 місяців оформлюють через військкомати в Мелітополі. Заявлені виплати становлять від 209 до 344 тис. рублів залежно від посади.

На Херсонщині й Донеччині окупаційні адміністрації рекламують місцевий "БАРС" як можливість проходження служби в межах регіону. Особливо показово, що чоловікам призовного віку контракт у цьому формуванні пропонують як альтернативу строковій службі.

Наприклад, крім цього так званий "глава адміністрації округу Донецьк" Олексій Кулемзін ще й зазначає, що "без направлення на лінію бойового зіткнення". Судячи з усього, охочих не надто багато, адже лише в жовтні Кулемзін розмістив уже шість однакових дописів із закликами вступати до "БАРСу".

Кулемзін посилено вербує міс... Джерело: скриншот Розгорнути

Паралельно продовжує діяти російська система цілорічного призову, запроваджена у 2026 році – вона поширюється і на окуповані території України.

"Військовий облік, електронні повістки та діяльність призовних комісій забезпечують адміністративну базу залучення місцевого населення до російської армії", – кажуть у ЦВО.

За словами джерела OBOZ.UA на окупованій території, попри обіцянки не відправляти строковиків на фронт, це все-таки відбувається.

"Їх змушують підписувати контракт (тепер це можливо не так, як раніше, через пів року, а мало не з першого дня строкової служби). Ну, а контрактника дуже швидко відправляють у бій. Армії Росії потрібно поповнювати великі втрати", – повыдомив наш співрозмовник.

За його словами, про добровільне укладення контракту не йдеться: "І слово "примус" дуже м’яке, якщо описувати те, що там відбувається. Тиск колосальний, строковиків б’ють, шантажують (обіцяють кинути "на підвал" батька чи матір) тощо. Загалом варіантів уникнути цього – небагато".

"З пелюшок – у погони"

Крім цього, на окупованій території зараз розширюється система мілітаризації освіти.

Наприклад, 16 жовтня окупаційна влада повідомила про складання присяги вихованцями кадетських класів п’яти маріупольських шкіл.

Їхня програма передбачає посилену військову, стройову та фізичну підготовку. За даними Центру вивчення окупації, частина класів пов’язана зі структурами Слідчого комітету РФ.

Кадетські класи організовано й у школах інших регіонів. Наприклад, в окупованому Мелітополі у школі №15 вони діють під кураторством Росгвардії. Дітей цих профільних класів навчають тактичної, інженерної, медичної, вогневої та стройової підготовки. До програми також увійшли військовий зв’язок, топографія, радіаційний, хімічний і біологічний захист, технічна та військово-медична підготовка.

Крім цього, учнів залучають до пропагандистських заходів, підтримки російських військових (зокрема до збору "гуманітарної допомоги" для "визволителів" на передовій) і піддають ідеологічній обробці.

Усе це свідчить про поступове перетворення звичайних навчальних закладів на елемент системи підготовки майбутнього кадрового ресурсу російських силових структур.

За словами мешканки окупованого Мелітополя, "обробка" школярів стає дедалі інтенсивнішою. Жінка, сама в минулому педагогиня, яка присвятила вихованню та навчанню дітей понад 30 років свого життя, каже, що зараз із болем спостерігає за тим, що відбувається.

"Таке враження, що вони (загарбники. – Ред.) готові надіти погони навіть на дітей у пелюшках. Обробляють малюків у дитсадках, а в школах уже відбувається справжня вакханалія. Тих, хто прийшов із війною, називають героями й захисниками. Під час навчання дедалі більше часу відводять військовій підготовці. Як би мені не було боляче це визнавати, але ми втрачаємо цих дітей. Роки такого промивання мізків не минуть безслідно", – додала вона.

Дітей готують убивати. Джерело: 1news.zp.ua

Тенденція простежується, м’яко кажучи, невтішна. У Центрі вивчення окупації переконані, що Росія створює на ТОТ постійну систему відтворення військового ресурсу. Від підготовки дітей у школах до залучення дорослих через військкомати й контрактні формування. І це дає змогу окупаційній владі поступово збільшувати охоплення населення військовими структурами без потреби оголошувати окрему масштабну мобілізаційну кампанію.