Росія вдарила "Бандеролями" по лікарні в Кривому Розі: є постраждалі

У вівторок, 6 жовтня, російські війська атакували центральну частину Кривого Рогу двома безпілотниками "Бандероль". Один із ударів припав на територію міської лікарні, внаслідок чого постраждали працівники медзакладу.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На місці працюють екстрені служби, а постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Наразі відомо про двох людей, які зазнали поранень унаслідок удару. Серед них – жінка, яка працює у лікарні. Її стан оцінюють як важкий, медики вже проводять операцію.

Другий постраждалий – чоловік. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Удару було завдано по території однієї з міських лікарень у центральній частині Кривого Рогу. Наразі встановлюються всі наслідки атаки та масштаби пошкоджень.

У Кривому Розі кількість постраждалих через атаку на середмістя зросла до 5. Двох жінок віком 28 та 40 років госпіталізували у важкому стані. Медики надають їм необхідну допомогу.

Окрім лікарні, внаслідок ударів пошкоджені багатоквартирні будинки, художня школа та адмінбудівлі. Обстеження території триває.

У місцевому райвиконкомі вже працює штаб допомоги мешканцям пошкоджених квартир. Там можна отримати будматеріали та подати заяву на матеріальну допомогу.

Дніпропетровська обласна прокуратура повідомляє, що за фактом атаки прокурори розпочали кримінальне провадження за статтею 438 КК України про воєнні злочини.

12 вересня російські війська атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. У місті зафіксовано влучання у промислове підприємство, йдеться про металургійний завод "Арселор-Міттал Кривий Ріг".

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