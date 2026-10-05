Росія вдарила КАБами по Харкову: є жертви і постраждалі, під завалами будинку можуть лишатися люди

5 жовтня вдень країна-агресорка Росія атакувала Харків щонайменше трьома КАБами. Ворог влучив у житловий будинок у Слобідському районі міста, наразі відомо про шістьох загиблих людей і 59 поранених. Також окупанти атакували дроном заправку в Київському районі міста.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. На місці російського удару спалахнула пожежа – горіли складські приміщення, пошкоджено також житлові будинки, під завалами можуть ще залишатися люди.

Що відомо

Про російську атаку Терехов повідомив о 14:46. Він зазначив, що росіяни скинули на місто щонайменше три КАБи, під атакою опинився Слобідський район Харкова.

Пізніше він зазначив про те, що на місці російських ударів виникла пожежа, пошкоджено житлові будинки та складські приміщення. Тоді ж надійшла інформація про першу жертву російського злочину.

"Внаслідок ударів по Слобідському району є постраждалі, горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Обстеження місць ворожих ударів триває", – написав Терехов. Він додав, що під завалами будинку ще могли залишатися люди.

Екстрені служби працювали на... Джерело: пресслужба ДСНС Розгорнути

Ворог продовжує тероризувати українців. Джерело: пресслужба ДСНС

Дім понівечила вибухова хвиля. Джерело: пресслужба ДСНС

Пізніше стало відомо про трьох загиблих людей і 25 постраждалих.

"Кількість загиблих зросла до трьох", – написав міський голова Харкова о 15:41.

Близько 18:30 пресслужба ДСНС повідомила про те, що загинуло п'ять осіб, понад 50 – травмовано. На той момент ліквідація наслідків російської атаки тривала.

"Зафіксовано влучання по цивільних підприємствах і поблизу житлового багатоквартирного будинку. Виникли дві масштабні пожежі – горіли складська та виробнича будівлі. У житловому кварталі пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі", – інформували рятувальники. З-під завалів їм вдалося врятувати двох мешканців. Під час аварійно-рятувальних робіт було деблоковано тіла двох жертв обстрілу.

Обережно, є кадри 18+!

Наслідки обстрілу. Джерело: пресслужба ДСНС

РФ завдала ударів керованими... Джерело: пресслужба ДСНС Розгорнути

Внаслідок воєнного злочину є жертви. Джерело: пресслужба ДСНС

Постраждали понад 50 людей. Джерело: пресслужба ДСНС

Національна поліція о 19:15 уточнила: п'ятеро людей загинули, ще 53 отримали травми різного ступеня тяжкості й гостру реакцію на стрес, зокрема діти (15-річний хлопець і дві дівчинки 11 та 15 років).

"Пошкоджені та зруйновані складські приміщення, багатоповерхові та приватні будинки, СТО та автомобілі. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога... Правоохоронці документують наслідки воєнного злочину та вилучають речові докази", – написала пресслужба Нацполу.

Харків. Наслідки ворожого обстрілу. Джерело: пресслужба Національної поліції

Десятки людей поранені. Джерело: пресслужба Національної поліції

Ворог застосував авіаційні бомби. Джерело: пресслужба Національної поліції

Руйнування у Харкові. Джерело: пресслужба Національної поліції

Одна з потерпілих. Джерело: пресслужба Національної поліції

Житловий будинок. Джерело: пресслужба Національної поліції

Потрощений автомобіль. Джерело: пресслужба Національної поліції

Пожежа в Харкові після обстрілу. Джерело: пресслужба Національної поліції

Близько 21:20 у Державній службі з надзвичайних ситуацій проінформували, що під завалами зруйнованої виробничої будівлі рятувальники виявили фрагменти тіла ще однієї загиблої особи.

Таким чином, кількість жертв зросла до шести; ще 59 людей постраждали. На той момент ліквідація наслідків ворожих авіаударів ще не закінчилася, рятувальники гасили пожежі, розбирали завали та проводили аварійно-рятувальні роботи.

Ліквідація наслідків ворожих... Джерело: пресслужба ДСНС Розгорнути

Ліквідація наслідків ворожих... Джерело: пресслужба ДСНС Розгорнути

Ліквідація наслідків ворожих... Джерело: пресслужба ДСНС Розгорнути

Ліквідація наслідків ворожих... Джерело: пресслужба ДСНС Розгорнути

Ліквідація наслідків ворожих... Джерело: пресслужба ДСНС Розгорнути

Окрім того, Терехов зазначив, що окупанти ударили бойовим дроном по заправці у Київському районі міста.

Повідомлення Ігоря Терехова. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у неділю ввечері, 4 жовтня, у Харкові "Бандероль" влучила по багатоквартирному будинку. Під час атаки загинула людина, також є поранені.