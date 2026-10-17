Росія вдарила КАБами по Сумах, загинув чоловік: очевидець розповів про атаку. Фото і відео

Вдень 17 жовтня російська окупаційна армія завдала нової серії ударів по Сумах. Внаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік.

Для удару по обласному центру росіяни використовували керовані авіабомби. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Наслідки терору

За інформацією ОВА, росіяни застосували 8 авіабомб, чотири з яких влучили в обласний центр. Решта бомб влучили в Сумський район.

На околиці Сум зафіксовано влучання в житловий сектор. Щонайменше двоє людей поранені. Також відомо, що в результаті російського удару керованою авіабомбою по житловому сектору в Сумах загинув 42-річний чоловік.

Триває пошуково-рятувальна операція. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Ще одна авіабомба пошкодила багатоповерхівку та впала у водойму. На щастя, вдалося уникнути тяжких наслідків.

Загинула одна людина. Джерело: Сумська обласна державна адміністрація

Росіяни застосували 8 КАБ. Джерело: Сумська ОВА

Наслідки терору. Джерело: Сумська обласна державна адміністрація

Ворог завдав бомбового удару. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Нагадаємо, 17 жовтня російська терористична армія завдала серії ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждали п’ятеро мирних жителів, серед них – дитина.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 16 жовтня, Росія атакувала Харків.Постраждали дев’ять осіб, серед них – хлопчик і дівчинка віком 13 років.