Росія вдарила по багатоповерхівках у Краматорську: є руйнування і поранені. Фото

Російські війська ввечері 13 жовтня вдарили по Краматорську. Під удар потрапили житлові будинки у центрі міста.

Постраждали щонайменше четверо містян. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Що відомо про атаку

13 жовтня 2026 року о 21:52 війська РФ завдали трьох ударів по Краматорську.

Били загарбники по житловій забудові у середмісті.

"Відомо, що в результаті ворожої атаки тілесні ушкодження отримали щонайменше 4 цивільних. Жінкам 38, 57 і 68 років та 58-річному чоловіку надається медична допомога. Окрім мінно-вибухових травм, у них діагностовано перелом, осколкові поранення, забійні рани і гостру реакцію на стрес. Остаточні наслідки обстрілу та тип озброєння встановлюються", – зазначили у прокуратурі регіону.

Там додали, що за процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Росія вдарила по середмістю Краматорська. Джерело: Донецька обласна прокуратура

Росія вдарила по середмістю Краматорська. Джерело: Донецька обласна прокуратура

Росія вдарила по середмістю Краматорська. Джерело: Донецька обласна прокуратура

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія масовано атакувала енергетику Києва. Внаслідок ворожий ударів є жертви, у столиці запроваджено аварійні відключення, зупинила рух частина громадського транспорту.