Росія вдарила по багатоповерхівці у Харкові: постраждала дитина, під завалами можуть бути люди

Увечері у вівторок, 27 жовтня, російські війська вдарили дроном по багатоквартирному житловому будинку в Основ’янському районі Харкова. Постраждали четверо людей, серед них – хлопчик 4-х років.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Після атаки РФ у будинку були заблоковані люди.

Внаслідок ворожого удару спалахнули 2-поверхова виробнича будівля, 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок та 1-поверховий житловий будинок, зазначили в ОВА.

Також пошкоджено приватний житловий будинок та автомобіль.

Постраждали 32-річна і 65-річна жінки, 56-річний чоловік, та 4-річний хлопчик. Троє людей шпиталізовані.

Крім того, гострої реакції на стрес зазнала 65-річна жінка. Медики надали постраждалій необхідну допомогу.

Як повідомляв OBOZ.UA, російська окупаційна армія 26 жовтня завдала серії ударів по житлових районах Харкова. Унаслідок атак пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі. Є загиблі та поранені.