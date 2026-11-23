Росія вдарила по багатоповерхівці у Харкові: є постраждалі

Російські війська вранці 23 листопада кілька разів вдарили по Харкову. В одному з районів міста під ударом опинилася житлова багатоповерхівка.

Постраждали щонайменше двоє людей. Про атаку повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо про атаку військ РФ на Харків.

Про те, що ворог ударив реактивним дроном по Індустріальному району облцентру, Терехов написав о 06:33. А вже о 06:41 він повідомив, щщо росіяни завдали повторного удару по цьому ж району. На той момент наслідки атаки уточнювалися

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А ось у Шевченківському районі окупанти атакували житлову багатоповерхівку.

"Внаслідок удару по багатоповерхівці пошкоджено два десятки вікон та кілька припаркованих у дворі авто", – зазначав Терехов о 06:58.

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А вже о 07:04 Синєгубов розповів, що без постраждалих таки не минулося.

"Ворожий "прильот" дрона по багатоповерхівці в Шевченківському районі. Зафіксовано влучання у другий поверх житлового будинку. За попередньою інформацією, дві людини постраждали. Надається медична допомога", – наголошував посадовець.

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Як розповідав OBOZ.UA, ввечері 22 листопада російська окупаційна армія атакувала Дніпро та Дніпропетровщину. Один з ударів по облцентру був спрямований на депо електротранспорту. Там спалахнула пожежа.

Постраждала жінка, котра просто проходила повз.