Росія вдарила по Харкову: зруйновано кілька поверхів багатоповерхівки, є постраждалі. Фото

Росія вдарила по багатоповерхівці у Харкові.

Уранці 12 жовтня Росія атакувала Харків. Ворожий дрон влетів прямо у багатоповерхівку:, зафіксовано значні руйнування верхніх поверхів будинку; згодом стало відомо про ще один удар вже по іншому багатоквартирному будинку.

Унаслідок ранкових атак у місті постраждали щонайменше 19людей, серед них – 10-річний хлопчик. Про атаку розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові

Про те, що війська держави-агресорки знову завдали ударів по Харкову, міський голова повідомив о 08:39 ранку.

"Влучання ударного ворожого дрону у Київському районі – попередньо, або поряд із багатоповерхівкою, або прямо у неї. Деталі зʼясовуємо", – писав він тоді.

Менш ніж за десять хвилин з'ясувалося, що ворог вдарив прицільно по будинку.

"Влучання прийшлося безпосередньо у багатоповерхівку, великі руйнування горішніх поверхів", – написав мер Харкова о 08:47.

Згодом Терехов уточнив, що внаслідок влучання "Шахеда" в одному з під'їздів багатоповеріхвки зруйновано 7-9 поверхи.

Спалахнула пожежа.

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Станом на 09:05 було відомо про п'ятьох постраждалих.

"На місці медики надали допомогу жінкам 74 і 80 років, чоловікам 36 і 74 років та 10-річному хлопчику", – уточнив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Розпочато пошуково-рятувальні роботи.

Вже о 09:27 стало відомо про ще один удар у Київському районі Харкова.

"Ворог поцілив у будівлю спортивного закладу. Наразі тут звернень до медиків не було", – писав тоді Синєгубов.

За словами Терехова, це був вже четвертий приліт за сьогоднішній ранок.

До 09:44 кількість постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці зросла до 11 людей.

"Троє людей зазнали поранень, у решти – гостра реакція на стрес. Усім надали медичну допомогу на місці", – уточнив Синєгубов.

Тим часом росіяни завдали вже п'ятого удару по Київському району.

За даними ОВА, дрон упав на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено паркан і скління вікон. Інформація про постраждалих не надходила.

Станом на 10:17 Терехов підтверджував вже 12 постраждалих.

Після 10 години ранку стало також відомо про черговий приліт по багатоповерхівці у цьому ж районі облцентру.

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Цього разу, за даними Синєгубова, постраждали троє людей.

"Маємо вороже влучання по ще одній багатоповерхівці в Київському районі. Попередньо, постраждали троє людей: жінки 43 і 71 років та 16-річна дівчина. Медики надають усю необхідну допомогу. На місці працюють профільні служби", – писав він о 10:14.

У ДСНС станом на 11 годину підтверджували 12 постраждалих у місті.

На той момент було відомо про влучання у житлові 9-поверхівку (де було зруйновано два верхні поверхи) та 12-поверхівку, а також цивільне підприємство, спорткомплекс і приватне обійстя.

"Тривають ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи. Залучені оперативно-рятувальні підрозділи, сапери та психологи ДСНС, а також співробітники Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби міста", – додали у ДСНС.

Об 11:23 Синєгубов заявив про 19 постраждалих харків'ян.

"Четверо людей зазнали поранень. Решта людей отримали гостру реакцію на стрес, серед них – 10-річний хлопчик і 15-річна дівчинка. Усім постраждалим надали медичну допомогу на місці", – стверджував посадовець.

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 11 жовтня, ворог також атакував Харків і область: є загиблі і поранені.