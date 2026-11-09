Росія вдарила по Харкову: у реанімації дворічний хлопчик, постраждали ще двоє жінок

У понеділок, 9 листопада, в Харкові внаслідок російської атаки безпілотником поранення дістав дворічний хлопчик. Дитину госпіталізували, наразі вона перебуває в реанімації під наглядом медиків.

Ворожий БпЛА вдарив по Київському району міста. Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Окрім дитини, по медичну допомогу звернулися ще двоє жінок. Таким чином, кількість постраждалих унаслідок атаки зросла до трьох осіб.

Лікарі надають пораненим необхідну допомогу. Стан дворічного хлопчика потребує особливої уваги медиків – він перебуває в реанімаційному відділенні.

Також внаслідок удару пошкоджено п’ять автомобілів і скління одного з магазинів. Наразі профільні служби працюють над усуненням наслідків російської атаки.

Нещодавно російські війська знову били по Харкову. В Основ'янському районі міста ворожий дрон влучив у приватний будинок, там спалахнула пожежа, пошкоджено ще близько 10 осель, господарчі споруди і автівки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російська армія завдала ударів по Харкову безпілотниками типу "Бандероль". Унаслідок атаки виникла пожежа у промисловій будівлі, загорілися близько десяти автомобілів.