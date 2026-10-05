Росія вдарила по Харкову: є жертва, шість людей постраждали. Фото і відео

У ніч проти 5 жовтня Росія знову обстріляла Харків. Ворожі ракети поцілили по Індустріальному району облцентру: спалахнула пожежа в адмінбудівлі, пошкоджено житлові будинки та автівки.

Загинула люди, ще шестеро постраждали. Про це повідомили у ДСНС України.

Що відомо про наслідки атаки

Одна людина загинула, ще щонайменше шестеро харків'ян постраждали внаслідок нічного ракетного удару ЗС РФ.

"Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Індустріальному району міста. Виникла пожежа: горіли приміщення двоповерхової адмінбудівлі, автомобілі та сміття. Пошкоджені житлові та адміністративно-виробнича будівлі, автомобілі", – зазначили у ДСНС.

За даними Харківської обласної прокуратури, удару "Бандеролями" по нежитлових спорудах ворог завдав близько 22:50.

Загинув 42-річний чоловік: у момент влучання він просто проїздив повз епіцентр вибуху.

Серед постраждалих – двоє поліцейських.

"Пошкоджено п’ять багатоквартирних житлових будинків, будівлю кафе, автомобілі. За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – додали у прокуратурі регіону.

Росія вдарила по Харкову

Росія вдарила по Харкову

Росія вдарила по Харкову

Росія вдарила по Харкову

Росія вдарила по Харкову

Станом на ранок пожежі рятувальники ліквідували.

На місцях ворожих ударів працювали вогнеборці, піротехніки та психологи ДСНС, а також співробітники Нацполіції, медики, волонтери та комунальники.

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