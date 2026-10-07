Окупанти вдарили по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, є загиблі. Фото та відео

Під час масованої атаки 7 жовтня росіяни вдарили по Полтавщині. У Кременчуці зафіксовано влучання у житловому районі: пошкоджені багатоповерхівки.

Також під ударом опинилося одне з підприємств у Кременчуцькому районі. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Що відомо про наслідки російської ракетної атаки на Полтавщині

Вибухи у Полтавській області і, зокрема, у Кременчуці пролунали після 6 години ранку.

"Полтавщина під масованою ракетно-дроновою атакою. У Кременчуці лунають вибухи. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Бережіть себе!" – закликав Дяківнич о 06:25.

Менш ніж за годину він розповів, що ворог знову цілив по цивільних.

"Під час масованої ракетної атаки зафіксовано влучання по житловому району. Пошкоджено багатоквартирні будинки. Всі служби направлені на місце. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – написав посадовець.

На місці ворожого удару у Кременчуці. Джерело: Полтавська ОВА

На місці ворожого удару у Кременчуці. Джерело: Полтавська ОВА

На місці ворожого удару у Кременчуці. Джерело: Полтавська ОВА

На місці ворожого удару у Кременчуці. Джерело: Полтавська ОВА

На місці ворожого удару у Кременчуці. Джерело: Полтавська ОВА

На місці ворожого удару у Кременчуці. Джерело: Полтавська ОВА

На місці ворожого удару у Кременчуці. Джерело: Полтавська ОВА

На місці ворожого удару у Кременчуці. Джерело: Полтавська ОВА

О 08:24 мер міста Віталій Малецький повідомив про жертву атаки. Внаслідок удару по приватному житловому будинку на вулиці Хорольській загинула 72-річна жінка.

О 08:40 в ОВА заявили про двох загиблих.

У мережі також почали з'являтися кадри з міста після удару.

Пошкоджений будинок

Наслідки удару. Джерело: КРЕМІНЬ | НОВИНИ | КРЕМЕНЧУК

Наслідки удару. Джерело: КРЕМІНЬ | НОВИНИ | КРЕМЕНЧУК

Наслідки удару. Джерело: КРЕМІНЬ | НОВИНИ | КРЕМЕНЧУК

Наслідки удару. Джерело: КРЕМІНЬ | НОВИНИ | КРЕМЕНЧУК

Наслідки удару. Джерело: КРЕМІНЬ | НОВИНИ | КРЕМЕНЧУК

Наслідки удару по Кременчуку. Джерело: Х Кременчук

Окрім того, російські війська завдали удару по одному з підприємств Кременчуцького району.

Як повідомляв OBOZ.UA, під ударом з ночі також перебував Київ. Наслідки ворожих ударів фіксувалися у кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок російського удару по гаражному кооперативу загинули дві людини.