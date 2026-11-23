Росія вдарила по Лозовій на Харківщині: постраждали одинадцять людей. Фото

Внаслідок російської атаки безпілотниками на Лозову Харківської області постраждали 11 людей. У центрі міста загорілася квартира в дев'ятиповерхівці та автомобілі, ще одна пожежа виникла у приватному секторі.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. Подробиці наслідків обстрілу також оприлюднило Головне управління ДСНС України у Харківській області на Facebook.

Автомобілі, що загорілися пі... Джерело: ДСНС Харківщини Розгорнути

Наслідки російської атаки на... Джерело: ДСНС Харківщини Розгорнути

За словами Синєгубова, травм зазнали троє чоловіків віком 20, 60 та 70 років. Їхні ушкодження виявилися нетяжкими, тому госпіталізація не знадобилася.

Ще восьмеро людей отримали медичну допомогу через гостру реакцію на стрес. Медики оглянули їх безпосередньо на місці.

Як уточнили в ДСНС, один із безпілотників влучив у двір біля дев'ятиповерхового житлового будинку в центрі Лозової. Внаслідок удару спалахнули квартира на шостому поверсі та автомобілі.

Автомобілі, що загорілися вн... Джерело: ДСНС Харківщини Розгорнути

За іншою адресою займання сталося на території приватного сектору. Там пошкоджено житлові будинки.

До ліквідації наслідків атаки залучили підрозділи ДСНС та офіцерів-рятувальників громад. Усі осередки пожеж вдалося загасити.

Рятувальники працюють на міс... Джерело: ДСНС Харківщини Розгорнути

Рятувальники ліквідовують на... Джерело: ДСНС Харківщини Розгорнути

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що уночі 23 листопада російські війська також атакували Харків. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей.

У Немишлянському районі безпілотник влучив у будівлю дитячого навчального закладу. Вибухом пошкодило її конструкції, а також вибило вікна в багатоповерхових житлових будинках.

У Холодногірському районі зайнялися дах і кімната триповерхової будівлі готелю. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 55 кв. м.