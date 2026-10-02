Росія вдарила по Миколаєву: пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури, є постраждалі

У пʼятницю, 2 жовтня, російські війська здійснили комбіновану атаку на Миколаїв. Унаслідок удару постраждали троє чоловіків, яких госпіталізували до медичних закладів.

Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Пожежа. Джерело: Національна поліція України.

Унаслідок російської атаки пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури міста.

Ліквідація наслідків. Джерело: Національна поліція України.

Авто після атаки РФ. Джерело: Національна поліція України.

Ліквідація наслідків. Джерело: Національна поліція України.

Зокрема, йдеться про адміністративну будівлю, виробничі та складські приміщення, офісну будівлю, готельно-ресторанний комплекс і СТО.

Допомога постраждалим. Джерело: Національна поліція України.

Підприємство внаслідок обстрілу. Джерело: Національна поліція України.

Удару завдали із застосуванням ракетного озброєння та ударних БпЛА.

Служби надають допомогу пост... Джерело: Національна поліція України. Розгорнути

Під час атаки в місті пролунала серія вибухів.

Три постраждалих внаслідок атаки. Джерело: Національна поліція України.

Місцева влада також перевіряє прилеглий житловий сектор, щоб встановити, чи є там пошкодження.

Наслідки обстрілу. Джерело: Національна поліція України.

Допомога постраждалим. Джерело: Національна поліція України.

Рятувальники. Джерело: Національна поліція України.

9 вересня Росія завдала ударів по Миколаєву. Пошкоджено об'єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, понівечено житлові будинки та автомобілі, одну вантажівку знищено вщент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 4 вересня, Миколаїв перебував під ударом російських реактивних БпЛА. Ворог кілька разів поцілив по торговельному центру, внаслідок атаки постраждали двоє осіб.

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