Росія вдарила по об'єкту енергетики на Полтавщині: є постраждалі

Російські війська атакували Полтавську область безпілотником. У Полтавському районі зафіксували влучання ворожого БпЛА по об'єкту енергетики.

Попередньо, внаслідок удару є поранені. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Наслідки удару по Полтавщині

За словами очільника ОВА, російський безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі.

Спочатку повідомлялось, що одна людина постраждала та отримала травми. Пізніше стало відомо про трьох постраждалих. Інформація щодо наслідків російської атаки наразі уточнюється.

Допис. Джерело: Скриншот

Допис. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, уранці 25 листопада російські війська атакували Малинську громаду на Житомирщині. Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали. Унаслідок обстрілів виникли пожежі на кількох локаціях, пошкоджено будівлі різного призначення та вантажні автомобілі.