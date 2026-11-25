Росія вдарила по Одесі: є постраждалі. Фото

Вдень 25 листопада російська окупаційна армія масовано атакувала ударними безпілотниками Одесу та передмістя. Під ударом опинилися об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Унаслідок ворожої атаки постраждали мирні жителі. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Наслідки обстрілу

За інформацією ОВА, в Одесі внаслідок російських ударів пошкоджено житловий комплекс. Осколкові поранення отримали дві жінки. Медики надають усю необхідну допомогу.

Крім обласного центру, пошкодження зафіксували в передмісті. Там ціллю російської атаки стало приватне логістичне підприємство та підприємство з виробництва побутової паперової продукції.

Через ворожі обстріли частина споживачів у Пересипському та Приморському районах Одеси залишилася без електропостачання. Об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення. Водночас в ОВА наголосили, що перебоїв у роботі медичних закладів немає.

Також місцева влада запевнила, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання.

Наслідки атаки. Джерело: Одеська ОВА

Постраждало логістичне підприємство. Джерело: Одеська ОВА

Кількість постраждалих зростає

У міській військовій адміністрації після 14:30 опублікували уточнені дані про наслідки обстрілу. За інформацією чиновників, кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на місто зросла до трьох. Усім надали необхідну медичну допомогу.

На місці працюють комунальні служби, допомагають закривати віконні отвори. Також розгорнуто оперативний штаб для допомоги жителям.

У місті розгорнуто оперативний штаб. Джерело: Одеська міська адміністрація

Під час обстрілу постраждав... Джерело: Одеська міська адміністрація Розгорнути

Комунальні служби ліквідовую... Джерело: Одеська міська адміністрація Розгорнути

Комунальні служби ліквідовую... Джерело: Одеська міська адміністрація Розгорнути

Нагадаємо, увечері 20 листопада російські війська атакували Кривий Ріг балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Під час рятувальної операції окупанти завдали повторних ударів по місту.

Як повідомляв OBOZ.UA, 24 листопада країна-терорист РФ знову атакувала Київ. Унаслідок ворожої агресії, зокрема, у Голосіївському районі сталася пожежа у складському приміщенні. У Шевченківському районі внаслідок атаки БПЛА поранення дістали троє людей.