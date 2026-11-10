Росія вдарила по підприємству критичної інфраструктури у Дніпрі: є загиблі та поранені. Фото

Російські окупанти 10 листопада завдали удару по підприємству критичної інфраструктури у Дніпрі. Унаслідок атаки загинули двоє людей, щонайменше четверо дістали поранень. На території об’єкта виникла пожежа, до ліквідації наслідків залучили екстрені служби.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його інформацією, рятувальники та інші профільні служби працюють на місці російського удару.

Що відомо про наслідки атаки

За попередньою інформацією, внаслідок російського удару загинули двоє людей. Ще щонайменше четверо дістали поранень.

Після "прильоту" на підприємстві виникла пожежа. На місці працюють усі екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та надають постраждалим необхідну допомогу.

Тип озброєння, яким російські війська атакували об’єкт, у повідомленні очільника ОВА не уточнюється. Також наразі немає інформації про характер пошкоджень підприємства.

Дані про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.

Російський обстріл Дніпра. Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA

Скриншот повідомлення. Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA

Росія продовжує атакувати інфраструктуру Дніпровщини

Дніпропетровська область регулярно зазнає російських ракетних, дронових та артилерійських ударів. Під атаками опиняються промислові підприємства, енергетичні та інші об’єкти інфраструктури, а також житлові райони.

Зокрема, вранці 10 листопада Олександр Ганжа повідомляв про удари РФ по інфраструктурі регіону. За його інформацією, російські війська понад 20 разів атакували чотири райони області безпілотниками.

Зокрема:

- у Дніпрі пошкоджене підприємство, виникла пожежа;

- у Вільногірській громаді пошкоджена інфраструктура;

- у Кривому Розі понівечені інфраструктура, гаражі й автомобіль.

Скриншот ранкового зведення. Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA

Перед цим 8 листопада російські війська атакували дронами приватний сектор Дніпра. Зруйновано приватний будинок, загинула людина, щонайменше троє містян постраждали. Згодом окупанти вдарили ще й по автотранспортному підприємству – сталися займання складів та вантажівок.

Як повідомляв OBOZ.UA, 10 листопада країна-агресорка Росія атакувала дронами Кропивницький. Влучання припало на торговельний гіпермаркет "Епіцентр". Внаслідок атаки постраждало двоє людей.