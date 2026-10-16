Росія вдарила по підприємству на Волині: загинула людина, 8 постраждалих, стався витік аміаку. Фото

У Камінь-Каширському районі Волинської області внаслідок російської атаки на приватне підприємство загинула людина, ще восьмеро дістали поранення. На об’єкті також стався незначний витік аміаку.

На щастя за межами території небезпечної концентрації речовини не виявили. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу. Джерело: ДСНС України.

Унаслідок удару на території підприємства виникла пожежа на покрівлі складської будівлі. Рятувальники ліквідували займання, після чого продовжили роботи з розбирання та проливання конструкцій, щоб запобігти повторному загорянню.

Пожежа. Джерело: ДСНС України.

До ліквідації наслідків атаки залучили фахівців радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Волинської області. Вони виявили витік аміаку та оперативно провели заходи з осадження небезпечної речовини.

Витік аміаку був незначним. Перевищення гранично допустимої концентрації цієї речовини за межами підприємства не зафіксували.

Роботи на місці удару ускладнювалися загрозою повторних російських атак. Через небезпеку рятувальникам неодноразово доводилося призупиняти роботу та відходити в безпечні місця.

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