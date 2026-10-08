Росія вдарила по Сумах: загинула людина, серед постраждалих – діти

8 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми далекобійною реактивною артилерію. Внаслідок російської атаки одна людина загинула, а також четверо поранені.

Ціллю ворога став об'єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Що відомо

8 жовтня окупанти обстріляли об'єкт цивільної інфраструктури в Сумах. За попередньою інформацією, росіяни застосували далекобійну реактивну артилерію – по обласному центру випустили чотири снаряди.

"Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок російського удару по Сумах. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – написав Григоров.

За його словами, серед постраждалих внаслідок російської атаки – двоє дітей. Попередньо відомо, що ушкодження, які отримали діти, неважкі.

Поранені також двоє дорослих, один із них перебуває у важкому стані. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Наразі всі наслідки атаки з’ясовуються.

Суми постійно перебувають під атаками окупантів

Російські окупанти не перестають тероризувати мирне населення Суми Так, 6 жовтня окупанти атакували в місті торговельний центр. Через удар на місці влучання загинула одна цивільна людина, попередньо ще двоє отримали поранення. Атаку загарбники здійснили безпілотником.

А 4 жовтня росіяни атакували Суми п'ятьма КАБами. Авіабомби ворог скинув поблизу багатоповерхівок. Тоді постраждали щонайменше 13 людей, загинув співробітник цивільного підприємства.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що під час удару по фармацевтичному заводу КУСУМ у Сумах Росія вбила його співробітника Євгена Мірошниченка. У перші дні повномасштабного вторгнення росіяни відібрали життя у його 20-річної доньки. Дівчина була серед тих, хто намагався втекти від війни: автоколону цивільних авто росіяни розстріляли з артилерії.