Росія вдарила по супермаркету на Одещині, момент потрапив на відео, є поранені: Зеленський відреагував на атаку

На Одещині російський ударний безпілотник влучив у супермаркет "Таврія В". Внаслідок атаки троє людей дістали поранення, будівлю частково зруйновано, автомобілі поблизу пошкоджено.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі. Він закликав міжнародних партнерів допомагати Україні захищатися від російських атак і наголосив, що підстав для скасування санкцій проти Росії немає.

За словами глави держави, на місці влучання працюють усі необхідні служби, які надають допомогу постраждалим.

Зеленський наголосив, що російські війська постійно атакують житлові будинки, магазини, енергетичні об'єкти та іншу критичну інфраструктуру. Він зазначив, що Україна фактично не має жодної години тиші.

Президент також пов'язав продовження російських атак із сигналами, які Москва отримує від Сполучених Штатів. За його словами, небезпечними є сигнали про можливе подальше зняття санкцій, запроваджених США, Європою та іншими партнерами у відповідь на російську агресію проти України.

Глава держави підкреслив, що війна не припинилася, тому санкції не повинні скасовувати. Він закликав Росію завершити розпочату нею війну та зауважив, що додаткові кошти не сприятимуть припиненню вбивств.

"Потрібна сила, і Америка сильніша, ніж російський терор", – наголосив Зеленський.

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