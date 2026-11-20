Росія вдарила по транспортній та промисловій інфраструктурі Житомирщини: є постраждалий. Фото

Рятувальник на місці удару в...

Під час масованої комбінованої атак 20 листопада російські війська вдарили по Житомирщині. Під ударом опинилися об’єкти транспортної та промислової інфраструктури у Коростенському районі, пошкоджено підприємство.

Постраждала щонайменше одна людина. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо про наслідки атаки військ РФ на Житомирщину

Невдовзі після 9 години ранку Бунечко повідомив, що ворог знов атакував Коростенський район Житомирщини.

"Під ударами опинилися об’єкти транспортної та промислової інфраструктури. Пошкоджено будівлю одного з підприємств", – писав посадовець.

Станом на 09:18 було відомо про одного постраждалого внаслідок ворожих ударів. Його госпіталізували з множинними уламковими пораненнями.

"Рятувальники загасили усі осередки загорянь. Роботу ускладнювала постійна загроза повторних ударів", – додав начальник ОВА.

Росія вдарила по Житомирщині

Росія вдарила по Житомирщині

Росія вдарила по Житомирщині

Росія вдарила по Житомирщині

Росія вдарила по Житомирщині

Росія вдарила по Житомирщині

Як повідомляв OBOZ.UA, уночі та вранці 20 листопада Росія запускала по Україні "Калібри", ракети з бомбардувальників Ту-95МС, балістику і дрони.

Наслідки ворожих ударів фіксуються у різних куточках країни, зокрема у Києві та на заході.