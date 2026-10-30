Росія вдарила по ТЦ у Харкові: є постраждалі

У п'ятницю, 30 жовтня, російські окупанти вдарили безпілотником по Харкову. Під атакою опинився Київський район міста. Повідомляється, що російський дрон влучив в один із торговельних центрів міста.

Попередньо відомо про трьох постраждалих. Про це зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо

Російські окупанти атакували дроном торговельний центр Харкова вранці 30 жовтня.

"Зафіксовано ворожий удар дроном по Київському району. Зʼясовуємо наслідки. За попередньою інформацією, "прильот" по ТЦ", – написав Синєгубов.

Він додав, що відомо про трьох постраждалих людей, медики їм надають допомогу.

Пізніше начальник Харківської ОВА зазначив уже про чотирьох постраждалих внаслідок російського удару. Це чотири жінки віком 54, 41, 54 та 39 років.

"54-річна, 41-річна, 39-річна та 54-річна жінки постраждали в Київському районі внаслідок ворожого удару", – йдеться в повідомленні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що вранці 29 жовтня російські війська атакували Харків та передмістя ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей, зокрема двоє дітей віком 5 та 13 років. За попередніми даними слідства, окупанти застосували безпілотники типу "Герань-3". Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приватні будинки та територію навчального закладу.