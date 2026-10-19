Росія вдарила по Україні ракетами і майже 300 БпЛА, сили ППО збили 247 цілей: є наслідки в областях

У ніч проти 19 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв балістичні і крилаті ракети і 269 дронів різних типів.

Сили ППО знешкодили 247 цілей, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. OBOZ.UA зібрав дані щодо наслідків російських атак.

Російська атака 19 жовтня

У ніч проти 19 жовтня (з 18:00 18 жовтня) противник атакував балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 зі Смоленської, Брянської, Курської областей РФ, крилатими ракетами "Іскандер-К" із повітряного простору Курської області та 269 ударними БпЛА типу "Щахед (із них – 59 реактивні), S-8000 "Бандероль", "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове, Міллерове (РФ), тимчасово окуповані Донецьк, Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 247 цілей:

4 крилаті ракети "Іскандер-К ";

"; 243 ворожих БпЛА різних типів (із них – 43 реактивні) та S-8000 "Бандероль".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях

Результати роботи сил ППО у... Розгорнути

Харківська область

На Харківщині внаслідок російських атак постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей.

За даними слідства, увечері 18 жовтня близько 22:10 у Салтівському районі Харкова ворожий безпілотник влучив у покрівлю багатоквартирного житлового будинку. Пошкоджено скління близько 30 вікон. Дві жінки віком 56 та 83 роки отримали гостру реакцію на стрес.

Орієнтовно о 23:30 російські військові атакували село Пришиб Ізюмського району. За попередніми даними, для удару ворог застосував малогабаритну крилату ракету S8000 "Бандероль".Пошкоджено приватні будинки, транспортні засоби. З пораненнями до лікарні доставили 22-річного чоловіка, 2-річна дівчинка, 12-річний хлопець та їхня 39-річна мати зазнали гострої реакції на стрес.

Росія атакувала Харківщину

Росія атакувала Харківщину

Росія атакувала Харківщину

За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Житомирська область

Цієї ночі російські війська вкотре атакували Житомирщину: виникли пожежі на об’єктах критичної інфраструктури. Рятувальники їх ліквідували.

Фахівці ДСНС працювали на декількох локаціях. Через постійні сигнали тривоги особовий склад та техніка відводилися у безпечні місця.

Попередньо, загиблих і травмованих немає.

На Житомирщині росіяни вдари... Розгорнути

На Житомирщині росіяни вдари... Розгорнути

На Житомирщині росіяни вдари... Розгорнути

На Житомирщині росіяни вдари... Розгорнути

Вінницька область

Ворог продовжив бити по енергетичній інфраструктурі області: є руйнування.

У частині Вінницької області та обласного центру наразі відсутнє електропостачання та водопостачання.Відповідальні служби працюють над відновленням.

Львівська область

У селі Зубра Львівського району пошкоджені 6 житлових будинків та 6 автівок.

Це сталося внаслідок падіння збитого близько 08:50 силами ППО ворожого дрона.

Його уламки впали на приватну територію. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Київська область

Вночі ворог завдав масованого комбінованого удару по Київщині балістичними та крилатими ракетами й ударними БпЛА.

Унаслідок атаки є постраждалі.

В Ірпені Бучанського району травмовано шестеро людей, серед них – троє дітей. Ще троє людей зникли безвісти. Наразі тривають пошуки.

У Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 6 автомобілів, виробниче та складське приміщення, заклад освіти, у багатоквартирних житлових будинках вибито вікна.

У Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок, 5 автомобілів та об’єкт інфраструктури.

Полтавська область

У Полтавському районі ворожий БпЛА влучив по залізничній інфраструктурі одного з підприємств. Попередньо – без постраждалих.

Дніпропетровська область

Понад 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та авіабомбами.

У Дніпрі понівечені інфраструктура, приватні будинки. Ще три оселі зруйновані. У стані середньої тяжкості госпіталізована 84-річна жінка.

Росія вдарила по Дніпру

Росія вдарила по Дніпру

Росія вдарила по Дніпру

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджене підприємство.

У Зайцівській громаді Синельниківського району сталася пожежа.

Черкаська область

Під час тривог в області силами та засобами ППО знешкоджено російську ракету та два БпЛА.

Звернень про потерпілих чи пошкодження майна не надходило.

Як повідомляв OBOZ.UA, уночі 19 жовтня ворог запустив залп балістики по Києву: пошкоджені будинки, станція метро. Ворожими ударами пошкоджено будинки, станцію метро. Є постраждалі. Загинула 21-річна дівчина.