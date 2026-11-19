Росія вдарила по житловому будинку в Ізюмі: постраждали 16 людей, серед них діти. Фото

Російські війська завдали удару по житловому будинку в Ізюмі Харківської області. Внаслідок атаки зруйновано один із під’їздів, також пошкоджено сусідню будівлю.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до 16. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки російського удару по Ізюму

Унаслідок влучання в житловому будинку зруйновано під’їзд. Крім того, у квартирі на п’ятому поверсі будинку навпроти виникла пожежа.

На місці працюють екстрені служби в посиленому режимі. Триває ліквідація наслідків російської атаки.

Кількість постраждалих зросла до 16

Після перших повідомлень про двох постраждалих стало відомо про 12 поранених. Медики надали допомогу чотирьом дітям.

Згодом кількість постраждалих зросла до 14. Серед них – також четверо дітей. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Станом на 14:00 вже відомо про 16 постраждалих від атаки.

Наслідки російського удару по Ізюму. Джерело: https://t.me/synegubov

Наслідки російського удару по Ізюму. Джерело: https://t.me/synegubov

Нагадаємо, країна-терористка Росія в четвер, 19 листопада, знову атакувала Київ. Зокрема, в Подільському районі ворожий дрон влучив у триповерхову офісну будівлю.

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