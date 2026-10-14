Росія вдарила по житловому сектору і підприємствах Рівного: зросла кількість поранених

Російські війська знову завдали удару по Рівному.Унаслідок атаки постраждав житловий сектор міста та підприємства.

Наразі відомо про п'ятьох поранених. Про чергову російську атаку на місто повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

У Рівному внаслідок атаки поранені п'ятеро людей

"Ще одна атака на Рівне. Вражений житловий сектор. Наразі відомо про трьох поранених", – написав він.

Пізніше він уточнив, що вже відомо про п'ять постраждалих. Одну людину дівставали з-під завалів.

На місці удару працюють відповідні служби

За словами Олександра Коваля, усі відповідні служби працюють на місці події. Сам начальник ОВА також перебуває там разом із представниками міської влади.

Інших подробиць щодо наслідків атаки наразі не повідомляли.

Вибухи в Рівному 14 жовтня 2026. Джерело: t.me/oleksandrkoval_rv

Як повідомляв OBOZ.UA, у вівторок, 13 жовтня, російська окупаційна армія завдала удару по Рівному. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено корпус Рівненського державного гуманітарного університету. 30 осіб постраждали.