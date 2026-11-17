Росія вдруге за день атакувала Дніпро: багато руйнувань, є поранені. Фото

Росія вдруге за день атакувала Дніпро.

Російська армія ввечері 17 листопада вдруге за день атакувала Дніпро. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше троє людей, серед них 15-річний підліток. У місті зафіксували значні руйнування житлової та цивільної інфраструктури.

Про наслідки атаки повідомили начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та міський голова Борис Філатов. За їхніми словами, ворожий безпілотник влучив у територію міського парку, а руйнування зафіксували одразу в кількох районах Дніпра.

Наслідки удару

За словами Бориса Філатова, після російських атак пошкодження знову виявили у Центральному та Чечелівському районах. До міських лікарень доправили трьох постраждалих – 52-річного чоловіка, 49-річну жінку та 15-річного хлопця.

Медики надають їм необхідну допомогу. Водночас повітряна тривога в області тривала, тому Олександр Ганжа закликав жителів не нехтувати правилами безпеки та перебувати в укриттях.

Руйнування у Центральному та... Джерело: t.me/borys_filatovv Розгорнути

Масштаби руйнувань значні. За попередніми даними міського голови, у ще дев'яти багатоповерхівках вилетіло понад 400 вікон. Також пошкоджень зазнали гаражний кооператив і гімназія.

Крім того, постраждали близько 25 приватних домоволодінь. Зокрема, у Краснопіллі в окремих будинках побиті не лише вікна, а й покрівлі.

Через дощ люди намагаються якнайшвидше закрити пошкоджені ділянки дахів, щоб захистити оселі від подальшого потрапляння води.

Руйнування у Центральному та... Джерело: t.me/borys_filatovv Розгорнути

Допомога мешканцям

На місцях працюють комунальні служби та благодійні організації. Серед тих, хто долучився до допомоги постраждалим, – гуманітарна місія "Проліска", Координаційний гуманітарний центр та Український Червоний Хрест.

Філатов також зазначив, що напередодні російська атака пошкодила гуманітарний склад Червоного Хреста.

Представники районних адміністрацій залишаються на місцях, консультують мешканців і допомагають власникам пошкодженого житла оформлювати заявки на державну програму "єВідновлення".

Руйнування у Центральному та... Джерело: t.me/borys_filatovv Розгорнути

Руйнування у Центральному та... Джерело: t.me/borys_filatovv Розгорнути

Руйнування у Центральному та... Джерело: t.me/borys_filatovv Розгорнути

Руйнування у Центральному та... Джерело: t.me/borys_filatovv Розгорнути

Руйнування у Центральному та... Джерело: t.me/borys_filatovv Розгорнути

Руйнування у Центральному та... Джерело: t.me/borys_filatovv Розгорнути

Руйнування у Центральному та... Джерело: t.me/borys_filatovv Розгорнути

Руйнування у Центральному та... Джерело: t.me/borys_filatovv Розгорнути

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія вранці 17 листопада атакувала приватний сектор та кондитерську фабрику у Дніпрі.