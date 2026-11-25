Росія вербує чоловіків з Азії на цивільну роботу, а потім кидає їх на війну проти України – Bloomberg

Через гостру нестачу особового складу Росія переключилася на ринок трудових мігрантів Південно-Східної Азії. Окупанти заманюють громадян Індонезії та Філіппін на передову під виглядом легального працевлаштування в цивільному секторі.

Вербувальники активізувалися в Південно-Східній Азії після того, як влада Індії, Непалу та низки африканських країн почала припиняти участь своїх громадян у бойових діях. Про це повідомляє Bloomberg.

Схема обману

Росіяни користуються економічним відчаєм місцевих жителів і перетворюють їх на інструмент поповнення армії. Недобросовісні агенти використовують соціальні мережі та непрозорі контракти, пропонуючи бонуси за підписання договору до 35 тис. доларів і щомісячний дохід близько 3000 доларів.

Чоловікам обіцяють роботу у сферах логістики, будівництва, охорони, готельного бізнесу або на адміністративних посадах. Однак після прибуття до Росії з’ясовується, що підписані ними документи є військовими контрактами, які, за даними поліції Джакарти, діють до закінчення війни або загибелі.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування подій в Україні підтвердила, що російська влада у змові із закордонними посередниками займається торгівлею людьми з 29 країн, використовуючи обман і примус для вербування до збройних сил.

Масштаби проблеми в Індонезії та на Філіппінах

В Індонезії поліція розслідує випадки вербування як торгівлю людьми. Викладач міжнародних відносин Університету Аїрланга Радитйо Дхармапутра відстежує справи 58 постраждалих, серед яких уже зафіксовано двох загиблих і одного військовополоненого, якого утримують в Україні.

Попри те, що Джакарта звернулася до Москви з проханням внести країну до списку держав, громадян яких не приймають на військову службу, вербування триває.

За даними українських військових, лише за перші дев’ять місяців року Росія завербувала 128 філіппінців. Влада в Манілі спільно з компаніями Meta і TikTok вже видалила близько 250 тис. публікацій із шахрайськими пропозиціями роботи за кордоном, однак країну досі не внесено до російського списку винятків.

Реакція регіону на вербування

Аналітики зазначають, що президент Індонезії Прабово Субіанто, який налагодив тісні відносини з диктатором Володимиром Путіним, зокрема завдяки вступу країни до БРІКС і виходу на рівень стратегічного партнерства, міг би використати особисті контакти для звільнення вже завербованих громадян. Як екстрений захід Джакарті також пропонують тимчасово призупинити відправлення трудових мігрантів до Росії.

На нещодавньому саміті лідери країн регіону ухвалили декларацію про боротьбу з незаконним наймом і торгівлею людьми, однак уникнули прямої згадки Москви. Експерти наголошують, що визнання завербованих мігрантів жертвами торгівлі людьми, а не добровільними найманцями, дає урядам країн Південно-Східної Азії правові підстави вести переговори з Росією та Україною про їхнє повернення додому.

Нагадаємо, міністерство оборони Росії акцентує увагу на успіхах у наборі контрактників, попри реальне зниження темпів вербування та зростання втрат на фронті. Таким чином російська влада намагається знизити занепокоєння в суспільстві щодо можливої нової хвилі мобілізації.

Як повідомляв OBOZ.UA, на тлі постійної загрози мобілізації у третьому кварталі 2026 року кількість росіян, які виїхали до Сербії, Грузії та Вірменії, досягла найвищого показника за весь період спостережень. Ці країни вважаються популярними напрямками для жителів Росії, які обирають антивоєнну еміграцію.