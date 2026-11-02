Росія вночі атакувала об’єкти інфраструктури в Одесі: є постраждалі. Фото та відео

Уночі 2 листопада російські війська атакували Одесу. Бив ворог по об'єктх інфраструктури, пошкоджено житлові будинки.

Щонайменше п'ятеро людей зазнали поранень. Про наслідки ворожого терору та їх ліквідацію розповів начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Що відомо про атаку

У ніч проти 2 листопада російські війська завдали ударів по Одесі. Бив ворог знову по мирних жителях.

"Четверо людей отримали поранення. Їм надали необхідну допомогу", – розповів Лисак.

Росія вдарила по Одесі. Джерело: Одеська МВА

Станом на 9 годину начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російських ударів постраждали п'ятеро людей.

За даними Одеської обласної прокуратури, усі постраждалі – жінки віком 29-86 років.

"Трьом потерпілим допомогу надано на місці, двох травмованих жінок госпіталізували", – додали у прокуратурі регіону.

Жодної військової доцільності у ворожих ударах вкотре не було, їх мета – чистий терор.

"Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури. Пошкоджено два житлові будинки та гараж. Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх оселях", – зазначив Лисак.

Росія вдарила по Одесі. Джерело: Одеська МВА

Відомо, що ворожими ударами пошкоджено складські та адміністративні приміщення, приватні житлові будинки, зруйновано будівлю пекарні.

Росія била по Одещині

Росія била по Одещині

Росія била по Одещині

Росія била по Одещині

Також атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК Одеські електромережі.

"Вночі 2 листопада ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Щойно це стало можливим, енергетики розпочали ремонти. На ранок частину родин вдалося перезаживити. Аварійно-відновлювальні роботи тривають", – повідомили вранці у компанії.

З ночі на місцях влучань працюють усі відповідні служби та оперативний штаб. Триває ліквідація наслідків атаки та допомога постраждалим.

Росія вдарила по Одесі. Джерело: Одеська МВА

Він також показав відео з місця удару, в якому заступник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко більше розповів про наслідки атаки.

Як повідомляв OBOZ.UA, 1 листопада російський безпілотник атакував територію гуртожитку професійного училища у Козятинській громаді на Вінниччині. Внаслідок удару загинули двоє людей. За уточненою інформацією, це 13-річна дівчинка та жінка, яка померла в реанімації.

Ще четверо осіб, серед яких дві п'ятирічні дівчинки та 16-річний хлопець, отримали травми середньої тяжкості. Також госпіталізували 24-річного чоловіка з легкими травмами.