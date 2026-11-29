Росія вперше оснастила підводний човен "Цирконами" в межах підготовки до майбутніх конфліктів – ISW

Військово-морський флот Росії продовжує нарощувати й модернізувати свій підводний флот, адаптуючи його до сучасних реалій ведення бойових дій. Зокрема, 27 листопада ВМФ РФ прийняв на озброєння атомний підводний човен "Пермь" (класу "Ясень-М"), оснащений ракетами "Циркон".

Таким чином, агресор продемонстрував підготовку до майбутніх воєнних конфліктів. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

Новий підводний човен із ракетами "Циркон"

Після прийняття на озброєння флоту нового підводного човна диктатор Володимир Путін провів нараду з керівництвом Міноборони та представниками суднобудівних підприємств, присвячену розвитку атомного підводного флоту. За словами Путіна, з 2018 року флот отримав п’ять атомних стратегічних підводних човнів класу "Борей-А", п’ять атомних ударних підводних човнів класу "Ясень-М" і вісім дизель-електричних субмарин.

Зараз на російських верфях будують ще два підводні човни класу "Борей-А", п’ять субмарин класу "Ясень-М" і чотири дизель-електричні підводні човни. Путін також заявив, що зміна тактики ведення бойових дій на морі вимагає від РФ не лише будівництва нових кораблів, а й систематичного вдосконалення далекобійного та протикорабельного озброєння.

Субмарина класу "Ясень-М". Джерело: Wikipedia

Провал "Калібрів" і загроза українських дронів

Аналітики ISW зазначають, що Росія намагається враховувати уроки війни проти України у довгострокових планах розвитку свого флоту. Зараз російські підводні човни класу "Кіло" у складі Чорноморського флоту застосовують для ударів по наземних цілях крилаті ракети "Калібр". Однак ефективність цих атак різко знизилася.

Українська ППО навчилася збивати переважну більшість дозвукових "Калібрів". Через це РФ почала накопичувати ці ракети й перерозподіляти їх на інші флоти за межами Чорного моря. Крім того, постійна загроза з боку українських морських і повітряних безпілотників не дозволяє російським підводним човнам вільно залишати базу в Новоросійську. Це позбавило підводні човни їхніх головних переваг – скритності й мобільності, фактично перетворивши їх на напівмобільні пускові установки.

Навіщо Росії "Циркони" на підводних човнах

На відміну від "Калібрів", ракета "Циркон" є квазібалістичною. Вона рухається балістичною траєкторією, але здатна маневрувати на окремих ділянках польоту, що значно ускладнює її перехоплення.

Досвід ударів по Україні ракетами "Іскандер-М" і "Циркон" показав, що для боротьби з ними потрібні передові системи ППО, такі як американські комплекси Patriot із ракетами-перехоплювачами PAC-3. Оснащуючи нові субмарини "Цирконами", Росія розраховує скористатися дефіцитом західних протиракет і підвищити ефективність своїх морських ударів.

В ISW упевнені, що введення в стрій підводного човна "Пермь" і акцент Кремля на модернізації флоту навряд чи суттєво вплинуть на перебіг нинішньої війни проти України. Водночас аналітики попереджають, що такі кроки свідчать про те, що Москва системно готує свій ВМФ до потенційних майбутніх конфліктів.

Пускова установка ракети "Циркон". Джерело: Wikipedia

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про готовність альянсу захищати своїх членів від будь-яких загроз у космічному просторі. Заява пролунала на тлі публікацій про можливу підготовку Росією запуску супутника з ядерною зброєю.

Як повідомляв OBOZ.UA, високопосадовці Кремля продовжують використовувати ядерну риторику як інструмент тиску. За допомогою подібних погроз агресор хоче змусити західні країни зупинити українські удари безпілотниками та ракетами вглиб території РФ.